EK atletiek. Goud! Belgian Tornados imponeren in 4x400m-finale en snellen naar Europese titel in Berlijn - Cheetahs worden knap vierde Thomas Lissens en Manu Henry

11 augustus 2018

Belgian Tornados pakken goud medaille in Berlijn

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée hebben de gouden medaille gepakt op de 4x400m op het EK atletiek in Berlijn. De Belgian Tornados imponeerden net als in hun halve finale en bezorgden ons land dus opnieuw eremetaal op dit zo al succesvolle EK. Kevin en Jonathan Borlée hadden al respectievelijk zilver en brons gepakt op de individuele 400 meter.

Dylan Brolée schoot aardig uit de startblokken en gaf het stokje als derde door aan zijn broer Jonathan. De derde van de individuele 400 meter was zichtbaar vermoeid, maar won toch een plaatsje en dan was het aan de jonge Jonathan Sacoor. Hij moest het opnemen tegen de Brit Hudson Smith, de Europees kampioen op de 400 meter. Maar Sacoor deed het uitstekend en gaf de stok als tweede door aan Kevin Borléé, de slotloper.

Borlée moest nog een pittige kloof dichten op de Spanjaarden, maar in de laatste rechte lijn ging hij er toch nog op en over. De Europese titel was binnen, wat een prestatie. De Belgen wisten al twee keer een Europese titel te veroveren. Twee jaar geleden behaalde het team de gouden medaille op het EK in Amsterdam, net als in 2012 in Helsinki.

Na goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, zilver voor Bashir Abdi op de 10.000m en voor Kevin Borlée op de 400m, en brons voor Jonathan Borlée op de 400m, zorgde het team van Jacques Borlée al voor de vijfde Belgische medaille in Berlijn, de tweede gouden.

Nét geen medaille voor Cheetahs

Geen medaille voor de Belgian Cheetahs op het EK. Onze damesploeg finishte met een Belgisch record in het Olympisch Stadion in Berlijn wel knap als vierde in de 4x400m. Polen veroverde het goud.

Cynthia Bolingo ging als eerste van start en kwam als vijfde door, maar Hanne Claes maakte meteen drie plaatsen goed. Justien Grillet gaf opnieuw als vijfde de stok door, Camille Laus kon in de laatste rechte lijn nog naar de vierde stek gaan in 3:27.69, een nieuw Belgisch record. Het goud was voor Polen in 3:26.59, zij haalden het van Frankrijk (3:27.17) en Groot-Brittannië (3:27.40).

Isaac Kimeli alsnog gediskwalificeerd de 5.000 meter

Geen Belgische medaille op de 5.000 meter. Isaac Kimeli leek lange tijd op weg naar de bronzen plak, maar de 24-jarige Belg met Keniaanse roots zakte in de laatste 250 meter weg naar de vijfde plaats. Hoe dan ook werd een eventuele medaille hem onthouden, aangezien Kimeli na afloop gediskwalificeerd werd. Reden: hij rende te snel naar binnen na de start. Het goud ging naar de 17-jarige Noorse sensatie Jakob Ingebrigtsen, die zich ook al de beste had getoond op de 1.500 meter. Zijn broer Henrik pakte overigens het zilver, het brons was voor de Spanjaard Morhad Amdouni.

Voor de twee andere Belgen die aan de start verschenen zat er geen top-10-notering in. Soufiane Bouchikhi werd elfde en Robin Hendrix zestien. Bashir Abdi zou normaal ook deelgenomen hebben, maar hij zegde af omdat hij zich niet honderd procent hersteld voelde. Zijn trainingsmaatje Hendrix verving hem daarom.

Belgian Tornados met verwachte namen in finale

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée, in die volgorde, zullen straks (om 21u30) de finale van de 4x400m afwerken op het EK atletiek in Berlijn, waar de Belgian Tornados hun Europese titel verdedigen. Ze starten in baan 3, Groot-Brittannië zit in baan 5, Spanje in baan 7.

In hun reeks liepen Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée vrijdag eenvoudig naar de eerste plaats en een finaleticket. Die eerste twee worden in de finale vervangen door Jonathan en Kevin Borlée, vrijdagavond goed voor respectievelijk brons en zilver op de individuele baanronde.

Na goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, zilver voor Bashir Abdi op de 10.000m en voor Kevin Borlée op de 400m, en brons voor Jonathan Borlée op de 400m, is het team van Jacques Borlée dit weekend de grootste kanshebber om België op dit EK een vijfde medaille te bezorgen.

De Belgische 4x400m-aflossingsploeg is er sinds 2008 telkens bij in de finales van de grote kampioenschappen (Olympische Spelen, WK's, EK's). De Belgen wisten al twee keer een Europese titel te veroveren. Twee jaar geleden behaalde het team de gouden medaille op het EK in Amsterdam, net als in 2012 in Helsinki.

Volgorde Belgian Cheetahs gewijzigd voor finale

De Belgian Cheetahs verschijnen om 21u50 met een andere opstelling dan in de reeksen op de piste van het Olympisch Stadion in Berlijn, waar ze aantreden in de EK-finale van de 4x400m bij de vrouwen.

Cynthia Bolingo is de startloopster. Bolingo, die in baan 8 start, geeft de stok door aan Hanne Claes, vrijdag vierde in de finale van de 400m horden. Vervolgens is het de beurt aan Justien Grillet. Camille Laus, in de reeksen nog startloopster, mag deze keer finishen.

De Belgian Cheetahs, die zich als derde in hun reeks rechtstreeks plaatsten voor de finale, zagen op dit EK Margo Van Puyvelde uitvallen met een stressfractuur aan de voet.

Noor Vidts twintigste in zevenkamp: "Heb vijf goeie proeven afgewerkt"

Met een gebroken pink had Noor Vidts het niet gemakkelijk tijdens haar zevenkamp. Ze wist uiteindelijk nog 5.598 punten in de wacht te slepen, en eindigde als twintigste.

"Jammer van de werpnummers, die helemaal niet lukten. Maar daarnaast heb ik vijf goeie proeven kunnen neerzetten", vertelde Vidts. "Ik had op voorhand gezegd dat ik niet naar hier kwam met grote doelstellingen en daarom ook niet naar het puntentotaal ging kijken, en ik ben erin geslaagd om mij daaraan te houden. Ik heb ervan kunnen genieten en heb me niet druk gemaakt in dingen die niet lukten. Ik kwam voor de ervaring, en die was heel mooi. Nu is het vooral kwestie om de komende jaren mijn rug, die heel het jaar opspeelde dit seizoen, onder controle te krijgen. Dan kunnen er op volgende internationale toernooien ook resultaten beginnen te volgen."

In Götzis eerder dit jaar moest Vidts de strijd nog staken door de rugblessure die haar al het hele jaar hinder bezorgt. "Ik kwam naar hier om absoluut de finish te bereiken, tenzij ik echt een ernstige blessure zou oplopen natuurlijk. Ik ben blij dat dat gelukt is, en dat ik ben blijven vechten."

Schitteren Belgian Tornados?

Na goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, zilver voor Bashir Abdi op de 10.000m en voor Kevin Borlée op de 400m, en brons voor Jonathan Borlée op de 400m, is het team van Jacques Borlée dit weekend de grootste kanshebber om België een vijfde medaille te bezorgen op het EK atletiek. De Belgian Tornados starten in baan 3, Groot-Brittannië zit in baan 5, Spanje in baan 7. Naar alle waarschijnlijkheid komen Kevin en Jonathan Borlée in de plaats van Julien Watrin en Robin Vanderbemden, naast Jonathan Sacoor en Dylan Borlée. Die laatste vier wisten zich gisteren eenvoudig te plaatsen voor de finale.

Ook de Belgische vrouwen veroverden een ticket voor de finale van de 4x400m (21u50), waarmee ze hun doel op dit EK bereikten. De Belgian Cheetahs vertrekken vanuit baan 8.

Iets minder dan een uur voordien (20u55) treden Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli en Robin Hendrix aan op de 5.000m. Het is afwachten in hoeverre Bouchikhi hersteld is van zijn inspanningen op de 10.000m, waarin hij zesde werd. Hendrix reisde alsnog af naar Berlijn, nadat Abdi besliste toch niet te starten op de 5.000m.

Programma

• 20u55 5000m: finale mannen met Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli en Robin Hendrix

• 21u30 4x400m: finale mannen met Belgian Tornados

• 21u50 4x400m: finale vrouwen met Belgian Cheetahs