EK atletiek. Eline Berings draagt Belgische vlag bij openingsceremonie - Campener wil vooral genieten Redactie

04 augustus 2018

19u58

Bron: Belga 0 EK Atletiek Hordeloopster Eline Berings draagt maandagavond de Belgische vlag bij de openingsceremonie van het EK atletiek in Berlijn. Dat heeft Max De Vylder, High Performance Manager bij de Vlaamse Atletiekliga bekendgemaakt.

Berings beleeft op haar 32ste een absoluut topseizoen, na twee jaar blessureleed. Met 12.72, haar nieuwe PR, naderde de Gentse medio juli tot op één honderdste van het Belgisch record van Anne Zagré (er niet bij in Berlijn), goed voor de vijfde Europese jaarprestatie. Omdat Berings tot de beste twaalf op de Europese ranglijst van dit jaar behoort, mag ze woensdag de reeksen van de 100m horden overslaan. Donderdag (vanaf 19u25) treedt Berings aan in de halve finales. De finale staat diezelfde dag om 21u50 op het programma.

Twee jaar geleden droeg Philip Milanov de Belgische vlag bij de openingsceremonie van het EK. De discuswerper, die in Amsterdam goed was voor zilver, moest in extremis forfait geven voor Berlijn door een stressfractuur in zijn rechtervoet. De openingsceremonie gaat maandagavond vanaf 21u door op de Breitscheidplatz, waar enkele competities doorgaan en ook de medailles worden uitgereikt.

Seizoen verspringer Campener is nu al geslaagd

Verspringer Corentin Campener komt maandag vanaf 16u35 als eerste Belg in actie op het EK atletiek in Berlijn. Hij kijkt uit naar zijn debuut op een groot kampioenschap. "Het doet me veel plezier hier te zijn. Dit is het resultaat van heel veel werk", zo verklaarde de 27-jarige Campener in het Maritim Hotel in de Duitse hoofdstad.

Twee jaar geleden kwam Campener één centimeter tekort om zich te plaatsen voor het EK in Amsterdam. Vorige week woensdag wist hij zich in het Franse Castres met een persoonlijk record van 7m98 wel in extremis te verzekeren van een EK-ticket. Het EK-minimum bedroeg 7m95. "Het heeft even geduurd. Gelukkig is het er bij mijn laatste kans uitgekomen. In Ninove had ik wel nog een mogelijkheid, maar de springbaan daar bevalt me niet."

De atleet van Royal Excelsior Sports Club Brussels werkte dit seizoen al 15 wedstrijden af. "Dat is inderdaad veel. Ik heb moeilijke momenten gekend. Maar dit EK was echt mijn grote doel dit seizoen."

Om de finale te halen, moet Campener de kwalificatielimiet van 8m00 springen of in de top twaalf eindigen. "Ik ga vooral proberen ervan te genieten. Ik heb goede benen en kan ver springen, maar er zijn maar drie pogingen in de kwalificaties. Wat er ook gebeurt, mijn seizoen is nu al geslaagd. Maar we zullen proberen er het maximum uit te halen", besloot Campener, die er in 2020 ook graag bij zou zijn op de Olympische Spelen in Tokio.