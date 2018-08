Duitse atlete heeft zilveren medaille te danken aan wel heel eigenaardig ritueel: "Ik leg een batterij op mijn tong en ik ben er klaar voor" DMM

10 augustus 2018

10u50

Geen 100 meter-goud voor Dafne Schippers op het EK in Berlijn. De Nederlandse topfavoriete finishte dinsdag pas als derde en moest met Gina Lückenkemper een 21-jarige Duitse laten voorgaan in de strijd om zilver. Eentje met een speciaal opwarmingsritueel, zo blijkt.

Duitsland is met Gina Lückenkemper een nieuwe sprintsensatie rijker. De 21-jarige atlete slaagde er vorig jaar in om als eerste Duitse sinds 1991 onder de 11 seconden te blijven op de 100 meter. Dit jaar bevestigde ze met 10"98 en een zilveren medaille op het EK in Berlijn. Knappe prestaties, waarachter een eigenaardig ritueel schuilt. Lückenkemper zou volgens Duitse bronnen net voor haar wedstrijden even aan batterijen van negen volt likken. Of hoe het échte Duracell-konijn gewoon in Dortmund geboren is.

Vorig jaar verklaarde Lückenkemper op de Duitse zender ZDF al hoe haar ritueel in zijn werk gaat. "Ik leg een batterij op mijn tong en ik ben er klaar voor", klonk het toen ietwat onthutsend. Het klinkt absurd, maar Lückenkempers eigenaardige vorm om zich klaar te stomen voor een wedstrijd stoelt op wetenschappelijk onderzoek. Het zou een vorm zijn van neuro-atletiektraining ontwikkeld door Lars Lienhard en coach ulla Schmid-Fetzer.

"Neuro-atletiektraining is een vorm van training waarbij neurale wetten zijn betrokken. In tegenstelling tot de meer biomechanische benadering van atletiek ligt de nadruk hier op de centrale rol van de hersenen en het zenuwstelsel", klinkt het. "De bedoeling is om met een sterk positief werkende stimulus bepaalde hersengebieden te activeren die dan op hun beurt de prikkels tijdens een training of wedstrijd beter of sneller aanpakken.

"Tong stimuleren helpt om beter te reageren op motorische prikkels"

Tot zover de uitleg van neuro-atletiek, wat het likken aan batterijen ermee heeft te maken, legt Lienhard verder uit aan het Duitse Fitbook.de. "Als je de tong stimuleert komt er meteen een grote neurale impuls vrij. De neuronen die verantwoordelijk zijn voor de tong in ons zenuwstelsel komen in onze hersenen uit net naast een belangrijk gebied voor motorische activiteit. Een impuls van de tong activeert die aangrenzende gebieden. Ideaal dus voor een sprinter die bij het startschot zo snel mogelijk moet reageren en wegspurten."

Het is dus niet toevallig de tong die gestimuleerd wordt en dat gaat blijkbaar nog het best met batterijen van negen volt. Een kleine shock op de tong en klaar is kees. Volgens onderzoek zou het effect op de zenuwactiviteit en bloedstroom naar de genoemde motorische gebieden in de hersenen bijzonder groot zijn.

"Het is slechts één klein deel van een brede waaier aan elementen die een atleet als Lückenkemper maakt tot wie ze is. Je kunt je fysieke prestaties niet verbeteren door aan batterijen te likken en het is ook geen energiebooster. De kleine stimulans helpt enkel om beter te reageren op training- en wedstrijdspecifieke prikkels. Ook voor voetballers kan deze vorm van neuro-sport handig zijn. Het kan na veel oefening de fijne motoriek bij het trappen tegen een bal bijvoorbeeld optimaliseren."