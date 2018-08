Dertiende stek voor teleurgestelde Carton in finale 5.000m, Israëlische mistelt zich en mist zo zilveren plak Redactie

12 augustus 2018

20u48

Bron: Belga 4 EK Atletiek Louise Carton is vanavond op de slotdag van de Europese atletiekkampioenschappen in de Duitse hoofdstad Berlijn uiteindelijk op de dertiende plaats geëindigd in de finale van de 5.000 meter bij de vrouwen.

De 24-jarige Carton was de laatste Belgische atlete die in actie moest komen in Berlijn. Ze werkte de 5.000 meter af in 15:53.27 en zo kwam ze als veertiende over de streep. Nadien schoof ze nog een plaats op na de diskwalificatie van Lonah Salpeter, omdat de Israëlische over een kegeltje was gegaan. De 5.000 meter eindigde zo als een nachtmerrie voor Salpeter, die als vierde over de finish was gekomen in het olympisch stadion, na een voor haar hectische race. In de voorlaatste ronde sprintte ze in de rechte lijn net achter de latere winnares Sifan Hassan en was ze in de veronderstelling dat ze zilver pakte op dit EK. Salpeter had echter een ronde te weinig geteld en toen ze dat besefte, waren Eilish McColgan en Yasemin Can haar al voorbijgesneld. Ze zette de achtervolging wel nog in, maar kon het tweetal niet meer inhalen.

"Enorm teleurgesteld"

"Ik ben enorm teleurgesteld", zo verklaarde Louise Carton. "15:53.27 is gewoon niet goed." De 24-jarige West-Vlaamse eindigde twee jaar geleden op het EK in Amsterdam nog op de zevende plaats. "Nadat ik op 21 juli in Heusden-Zolder de EK-limiet liep, dacht ik dat 15:25 hier wel mogelijk zou zijn. Daarvoor ging de race ook hard genoeg. Ik voelde me gisteren goed. Vandaag had ik wat last van de warmte, maar dat mag geen excuus zijn."

Carton heeft een moeilijke periode achter de rug, zo kon ze zich vorig jaar niet plaatsen voor het WK. "Door druk van contracten en normen geraakte ik overtraind, ik zat er mentaal door. Ik voel me eigenlijk niet moe nu. Op mentaal vlak heb nog werk voor de boeg, ik moet mezelf toelaten dat ik er weer voor mag gaan. Op training voel ik me af en toe weer als vanouds. Geef me nog een volledige winter, volgende zomer zal ik er weer staan."

Art negende in polsstokspringen

Arnaud Art is op de negende plaats geëindigd in de finale van het polsstokspringen op het EK atletiek in Berlijn. "Misschien heb ik te veel nagedacht bij 5m75", zei de 25-jarige Art na afloop. De 18-jarige Zweed Armand Duplantis haalde het met een sprong over 6m05, een nieuw juniorenwereldrecord, voor Timur Morgunov en Renaud Lavillenie.

Twee jaar geleden op het EK in Amsterdam werd Art 11e. In Berlijn mikte hij op top acht. Art ging bij zijn eerste poging over 5m65, maar faalde driemaal op 5m75. Zijn Belgisch record bedraagt 5m72. "Meteen na mijn laatste sprong was ik gefrustreerd. Ik voelde me echt goed vandaag, ik zat in het juiste ritme. Misschien heb ik te veel nagedacht bij 5m75 en had ik agressiever moeten springen."

"Maar in de competitie van vandaag stelt 5m75 niets voor. Het was een strijd tussen monsters hier op dit EK, dat is du jamais vu in de geschiedenis van het polsstokspringen. Duplantis is een gigant, hij is echt indrukwekkend. Dit EK geeft me zin om voort te doen. Ik heb geen nood aan vakantie, ik wil doorgaan met trainen", aldus de Belgische recordhouder.