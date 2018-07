Dazenbeet hindert Nafi Thiam Olympische en wereldkampioene kan morgen in Luik mogelijk niet voluit gaan tijdens hoogspringen Valerie Hardie

17 juli 2018

10u39 4 EK Atletiek Nog één afspraak heeft Nafi Thiam op haar agenda staan voor het EK op 7 augustus in Berlijn begint: de internationale meeting van Luik morgenavond. Daar zal de 23-jarige Naamse meedoen aan het hoogspringen. Alleen zal ze niet honderd procent zijn door een dazenbeet.

Nafi Thiam is zich helemaal aan het klaarstomen voor het EK, waar ze de titel wil grijpen die nog ontbreekt op het palmares van de olympische en wereldkampioene. Tijdens de Hypomeeting in Götzis, die ze won met 6.804 punten, bewees de Sportvrouw van het Jaar dat het de goede richting uitgaat. Nadien trad Thiam nog aan op de Diamond League in Parijs, waar ze 1m97 sprong, en op het BK atletiek, waar ze het verspringen won met 6m60 en 13.67 klokte op de 100m horden. Nog één keer wilde de studente geografie zich testen voor Berlijn: morgenavond tijdens de internationale meeting van Luik, in het stadion van Naimette-Xhovémont waar Thiam haast dagelijks traint.

Alleen zal de grote blikvanger niet voluit kunnen trainen. Ze verscheen maandagavond op training met een dazenbeet op de linkerenkel, aan haar afzetvoet. Dat maakt dat Thiam morgen allicht niet aan honderd procent zal kunnen springen, want trainer Roger Lespagnard wil geen enkel risico nemen met het EK in het achterhoofd. Het zal dus een Thiam op 'ralenti' zijn. Zo lang ze op het EK maar voluit kan gaan....