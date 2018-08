Brons! 'Belgian Hammers' pakken medaille in gemengde aflossing triatlon MH

11 augustus 2018

19u50

Bron: Belga 5 EK Atletiek Het dikt verder aan. In de gemengde aflossing triatlon grepen de 'Belgian Hammers' - de roepnaam van de triatleten die gebaseerd is op hun strijdkreet - vanavond de bronzen medaille. Andermaal een knappe Belgische prestatie in Glasgow. Het goud ging er naar Frankrijk, dat aangevoerd werd door kersvers Europees kampioen Pierre Le Corre. Zwitserland pakte het zilver.

Voor de Belgen kwam er vanmiddag goed nieuws, want Marten Van Riel besliste ondanks een lichte voetkwetsuur toch deel te nemen. Naast de bronzenmedaillewinnaar uit de individuele competitie namen voor ons land ook Jelle Geens, Claire Michel en Valerie Barthelemy deel aan de gemengde competitie, met op het menu 300m zwemmen, 6,7km fietsen en 1.500m lopen.

Van Riel kwam in derde positie over de finishlijn, op 22 seconden van de Fransman Dorian Coninx. Zwitserland finishte als tweede op elf seconden van de winnaars in deze gemengde competitie, die over twee jaar in Tokio voor het eerst op het olympisch programma staat.

Voor België was het al de vijftiende medaille op deze Europese kampioenschappen, die gehouden worden in Glasgow en Berlijn.