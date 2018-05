Bouchikhi na beste Europese jaarprestatie: "Vooral manier waarop is veelbelovend" TLB

04 mei 2018

13u01

Bron: Belga 0 EK Atletiek Soufiane Bouchikhi snelde in de nacht van donderdag op vrijdag naar 27:41.20 op de 10.000 meter op de prestigieuze Payton Jordan Invitational in het Amerikaanse Stanford, de beste Europese jaarprestatie. De 28-jarige specialist van de lange afstand is in de wolken met zijn prestatie, maar ziet nog marge.

"Dit is heel mooi. Vooral de manier waarop is volgens mij veelbelovend. Er zit namelijk nog rek op", zegt Bouchikhi. "De haas deed het goed tot vier kilometer, maar stapte vroeg uit. Toen versnelde de Amerikaan Kipchirchir met verschillende rondjes onder de 64 seconden. Dat was mij te snel, en zo werd de wedstrijd iets te onregelmatig."

Kipchirchir won wel, maar Bouchikhi moest uiteindelijk slechts anderhalve seconde prijsgeven. "Ik liet hem gaan, maar achteraf gezien was dat slim. Na enkele rondes had ik hem terug te pakken, maar dat kostte wel krachten. Ik wist dat ik deze tijd in me had, en dat heb ik ook al de hele winter gezegd. Maar je moet het nog altijd bewijzen. Nu is iedereen overtuigd denk ik."

De focus van Bouchikhi verschuift nu richting het EK in Berlijn, van 7 tot 12 augustus. "Zondag keer ik terug naar België. Ik loop nog maar vijf wedstrijden, veel minder dan andere jaren. Ik wil alles op het EK zetten." Op 26 mei in Oordegem en op 21 juli in Heusden gaat de geboren Waaslander, die nu in Luik woont, nog voor een snelle 5.000 meter.