Bolingo niet ver van Belgisch record op 400m - Vanderbemden sprint vlot naar halve finale 200m Valerie Hardie

08 augustus 2018

11u14 0 EK Atletiek Geen Thomas Van der Plaetsen meer aan de start van de tienkamp op het EK in Berlijn, hij staakte gisteren al de strijd. En zo moest Robin Vanderbemden vandaag als eerste Belg de spits afbijten. U kan hier de prestaties van de Belgen volgen.

Om 10u50 was het de beurt aan Robin Vanderbemden in de reeksen van de 200m. Bij zijn eerste deelname in 2016 zat het EK van de 26-jarige sprinter er al in de eerste ronde op, dat kan hij daarnet vermijden. Vanderbemden won zijn reeks in 20.50, zeven honderdsten boven zijn beste seizoenstijd (20.43) die hij in Ninove liep. Vanavond om 20u15 loopt hij de halve finales.

Minder dan een uurtje later pakte Cynthia Bolingo uit met een straffe spurt. In haar reeks van de 400m waren er op papier zes meisjes sneller dan Bolingo, maar in de praktijk draaide het anders uit. De 25-jarige Brusselse begon snel en kon tot aan de streep standhouden. Haar tijd: 51.69, liefst 38 honderdsten onder haar vorige PR (52.07) en slechts 24 honderdsten boven het Belgische record van Kim Gevaert uit mei 2005 (51.45). Ze kwalificeerde zich uiteraard voor de halve finales van morgen.

Ook Camille Laus redde het maar veel overschot had ze niet. Zij finishte in haar reeks als tweede, in 52.40, een heel stuk boven haar PR van 51.49 maar net genoeg om de halve finales te halen.