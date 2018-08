Bolingo niet ver van Belgisch record op 400m - Debjani nipt naar finale 1.500m Valerie Hardie

08 augustus 2018

11u14 0 EK Atletiek Geen Thomas Van der Plaetsen meer aan de start van de tienkamp op het EK in Berlijn, hij staakte gisteren al de strijd. En zo moest Robin Vanderbemden vandaag als eerste Belg de spits afbijten. U kan hier de prestaties van de Belgen volgen.

Om 10u50 was het de beurt aan Robin Vanderbemden in de reeksen van de 200m. Bij zijn eerste deelname in 2016 zat het EK van de 26-jarige sprinter er al in de eerste ronde op, dat kan hij daarnet vermijden. Vanderbemden won zijn reeks in 20.50, zeven honderdsten boven zijn beste seizoenstijd (20.43) die hij in Ninove liep. Vanavond om 20u15 loopt hij de halve finales.

Minder dan een uurtje later pakte Cynthia Bolingo uit met een straffe spurt. In haar reeks van de 400m waren er op papier zes meisjes sneller dan Bolingo, maar in de praktijk draaide het anders uit. De 25-jarige Brusselse begon snel en kon tot aan de streep standhouden. Haar tijd: 51.69, liefst 38 honderdsten onder haar vorige PR (52.07) en slechts 24 honderdsten boven het Belgische record van Kim Gevaert uit mei 2005 (51.45). Ze kwalificeerde zich uiteraard voor de halve finales van morgen.

"Ik had nooit gedacht dat ik in de reeksen al zo'n chrono zou lopen," genoot ze. "Mijn coach zei wel dat ik ertoe in staat was. En ze gaf me heel duidelijke richtlijnen die ik tot de letter heb gevolgd. Ik heb niet de fout gemaakt om de kijken naar de meisjes naast me, ik heb me volledig op mijn eigen wedstrijd geconcentreerd. Ik heb ook niet naar het grote scherm in het stadion gekeken om de situatie in te schatten. Ik ben zo onhandig, ik zou waarschijnlijk over mijn eigen voeten zijn gestruikeld (lacht). Mijn EK is nu al geslaagd. Ik wilde mijn PR verbeteren en de halve finale bereiken - dat zijn twee vliegen in één klap."

Ook Camille Laus, de vriendin van Kevin Borlée, redde het maar veel overschot had ze niet. Zij finishte in haar reeks als tweede, in 52.40, een heel stuk boven haar PR van 51.49 maar net genoeg om de halve finales te halen. "Al een geluk dat ik me heb gesmeten want dat maakte het verschil," zei Laus. "Ik was opgelucht toen ik mijn naam als tweede zag verschijnen. Dat ik net tevoren Cynthia naar de overwinning zag sprinten gaf me echt een boost. Vooral als ik zag hoe emotioneel ze was. Ik ben zelf ook wel tevreden over mijn tijd, het is één van mijn beste chrono's op de 400m. En nu proberen om in de halve finale nog een tandje bij te steken."

Op de 1.500m kon alleen Belgisch recordhouder Ismael Debjani zich kwalificeren voor de finale van de 1.500m, al scheelde het niet veel. Hij werd vijfde in zijn reeks en was met zijn tijd van 3:41.09 bij de beste drie verliezende tijden die heropgevist werden. "Ik heb alles gegeven," pufte hij. "Het was heet, in elke betekenis van het woord. Natuurlijk wist ik dat het hard zou gaan, 't is tenslotte een EK." Om dan nog te grappen. "Ach, dit was maar de opwarming. Op naar de finale. Op naar een medaille, hé." Knipoog en weg was hij.

Peter Callahan (10de in 3:54.23) en Isaac Kimeli (7de in 3:42.77) konden zich niet plaatsen. Voor Kimeli was de 1.500m een extraatje, zijn klemtoon ligt op de 5.000m die zaterdag op het menu staat.

Het EK hervat voor de Belgen vanavond, met de kwalificaties hoogspringen bij de vrouwen om 18u25, met Claire Orcel als Belgische vertegenwoordigster.