Berlijn met voorsprong meest succesvolle editie: nooit pakte België meer medailles op een EK atletiek MDB

11 augustus 2018

23u11

Bron: Belga 16 EK Atletiek Drie keer goud, twee keer zilver en een keer brons. De Belgische teller staat op zes op het EK atletiek. Dat is met voorsprong een record, want ons land pakte nooit meer dan drie medailles op een EK atletiek outdoor.

Goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, goud voor de Belgian Tornados op de 4x400 meter, goud voor Koen Naert op de marathon, zilver voor Bashir Abdi op de 10 kilometer, zilver voor Kevin Borlée op de 400 meter en brons voor Jonathan Borlée op de 400 meter. Dat is de succesformule van België op het EK in Berlijn. Daarmee staat deze editie wat het aantal medailles betreft bovenaan het lijstje van ons land.

De EK's van 1994, 2006, 2010 en 2016 komen nog het dichtst in de buurt met telkens drie medailles. Op het vlak van gouden plakken evenaren we het EK van 2006. Twaalf jaar geleden snelde Kim Gevaert naar goud op de 100 en de 200 meter en was Tia Hellebaut de beste in het hoogspringen.

Goud:

1962 - Gaston Roelants (3.000m steeple - 8:32.6)

1971 - Karel Lismont (marathon - 2u13:09)

2006 - Kim Gevaert (100m - 11.06)

2006 - Tia Hellebaut (hoogspringen - 2m03)

2006 - Kim Gevaert (200m - 22.68)

2010 - Kevin Borlée (400m - 45.35)

2012 - Aflossingsploeg 4x400m (Antoine Gillet, Jonathan Borlée, Jente Bouckaert, Kevin Borlée - 3:01.09)

2016 - Thomas Van der Plaetsen (tienkamp - 8.218 ptn)

2016 - Aflossingsploeg 4x400m (Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée - 3:01.10)

2018 - Nafissatou Thiam (zevenkamp - 6.816 punten)

2018 - 4x400m (Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée - 2:59.47)

2018 - Koen Naert (marathon - 2:09.52)

Zilver:

1938 - Joseph Mostert (1.500m - 3:54.5)

1946 - Pol Braekman (110m horden - 14.9)

1954 - Lucien De Muynck (800m - 1:47.3)

1962 - Aurèle Vandendriessche (marathon - 2u24:02)

1966 - Aurèle Vandendriessche (marathon - 2u21:43.6)

1969 - Gaston Roelants (marathon - 2u17:22.2)

1982 - Armand Parmentier (marathon - 2u15:51)

1994 - Vincent Rousseau (10.000m - 28:06.63)

2002 - Kim Gevaert (100m - 11.22)

2002 - Kim Gevaert (200m - 22.53)

2016 - Philip Milanov (discuswerpen - 65m71)

2018 - Bashir Abdi (10.000m - 28:11.76)

2018 - Kevin Borlée (400m - 45.13)

Brons:

1950 - Gaston Reiff (5.000m - 14:26.2)

1966 - Gaston Roelants (3.000m steeple - 8:28.8)

1974 - Gaston Roelants (marathon - 2u16:29.6)

1978 - Karel Lismont (marathon - 2u12:07.7)

1982 - Karel Lismont (marathon - 2u16:04)

1994 - Patrick Stevens (200m - 20.68)

1994 - William Van Dijck (3.000m steeple - 8:24.86)

2010 - Svetlana Bolshakova (hink-stap-springen - 14m55)

2010 - Aflossingsploeg 4x400m (Arnaud Destatte, Kevin Borlée, Cédric Van Branteghem, Jonathan Borlée - 3:02.60)

2014 - Nafissatou Thiam (zevenkamp - 6.423 ptn)

2018 - Jonathan Borlée (400m - 45.19)