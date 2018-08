Berings mikt op EK atletiek in Berlijn op Belgisch record - Debjani zal geen cartouche sparen voor 1.500m-finale TLB

06 augustus 2018

15u31

Eline Berings draagt vanavond de Belgische vlag bij de openingsceremonie van het EK atletiek in Berlijn. "Ik vind het leuk dat ze mij daarvoor hebben gevraagd. Het voelt goed opnieuw waardering te krijgen na alle ellende", verklaarde de hordeloopster in het teamhotel in de Duitse hoofdstad. "Ik probeer bewuster zulke momenten te beleven, want ik ben hier ook om van alles te genieten."

De Gentse beleeft op haar 32e een absoluut topseizoen, na twee jaar blessureleed. Begin 2017 kreeg ze geen nieuw topsportcontract. "Wat ik nu doe, is toch een klein mirakel. Ik hoop dat mijn verhaal anderen kan inspireren."

Met 12.72, haar nieuwe PR, naderde Berings medio juli tot op één honderdste van het Belgisch record van Anne Zagré, goed voor de vijfde Europese jaarprestatie. "Maar ik beschouw mezelf niet als een podiumkandidate, veeleer ben ik een outsider voor de top drie. Ik zie zes à zeven atletes die in aanmerking komen voor de medailles. Ik geloof zeker dat ik deze zomer het Belgisch record kan verbeteren, hopelijk gebeurt dat in Berlijn."

Omdat Berings tot de beste twaalf op de Europese ranglijst van dit jaar behoort, mag ze woensdag de reeksen van de 100m horden overslaan. Donderdag (vanaf 19u25) treedt Berings aan in de halve finales. De finale staat diezelfde dag om 21u50 op het programma. "Het is leuk dat ik op die manier geen energie verspeel in de reeksen. En daardoor moet ik woensdag gelukkig niet vroeg opstaan. Nu dien ik gewoon meteen snel te lopen in de halve finales. Na wat ik deze zomer gepresteerd heb, weet ik dat het basisniveau aanwezig is."

De openingsceremonie gaat maandagavond vanaf 21u door op de Breitscheidplatz, waar ook de medailles worden uitgereikt.

Ismael Debjani zal geen cartouche sparen voor finale

Ismael Debjani is klaar voor de reeksen van de 1.500m op het EK atletiek in Berlijn. Die staan overmorgen op het programma.

"De hitte verontrust me niet, ik heb ook in warme omstandigheden getraind. Ik ben er klaar voor", aldus Debjani, die vorig jaar met 3:33.70 het 21 jaar oude Belgische record van Christophe Impens van de tabellen liep. "De tegenstand is sterker dan twee jaar geleden op het EK in Amsterdam (waar hij elfde werd, nvdr.). Ik zal alles geven in mijn reeks en zal zeker geen cartouche sparen voor de finale."

"Er zijn acht heel sterke atleten", vervolgde de Carolo. "Veel zal afhangen van het type wedstrijd. Als er bijvoorbeeld een trage start is waardoor er op het eind nog veel atleten overblijven, dan wordt het knokken voor een goede positie. Daar houd ik niet van. Ik verkies een snelle start om dan nog verder te versnellen."

Maandag verkende Debjani de piste. "Ik verwacht in dit prachtige stadion eenzelfde ambiance als tijdens het WK van vorig jaar in Londen."

De Noorse titelverdediger Filip Ingebrigtsen is de topfavoriet op de 1.500m, ook zijn broers Henrik en Jakob komen in aanmerking voor de medailles. "Het is indrukwekkend wat zij als broers presteren. Het liefst krijg ik Henrik in mijn reeks, want hij heeft de minst goede eindsprint", besloot Debjani.

Claire Orcel wil "vooral een goede wedstrijd springen"

Hoogspringster Claire Orcel (20) werkt de kwalificaties af op het EK atletiek in Berlijn. De atlete van Cercle Sportif La Forestoise wil vooral een naar haar maatstaven goede wedstrijd springen, zo verklaarde ze in het hotel van de Belgische delegatie.

Op het BK in Brussel scherpte Orcel begin juli haar persoonlijk record aan tot 1m91. Twee jaar geleden op het EK in Amsterdam volstond 1m89 om door te stoten naar de finale. De kwalificatielimiet in Berlijn bedraagt 1m92. "Dat is relatief laag. Ik verwacht dat 1m90 voldoende zal zijn voor een plek in de finale. Maar eigenlijk wil ik vooral een goede wedstrijd afwerken. Als ik de finale haal, dan is dit EK zeker geslaagd."

"De voorbije weken heb ik niet zoveel wedstrijden afgewerkt, want mijn voeten zijn behoorlijk fragiel", stelde de Belgische kampioene. "In theorie ben ik klaar voor dit EK, maar nu komt de praktijk nog."

Eind juni maakte Orcel in Parijs haar debuut in de Diamond League. "Ik kon me er voor het eerst meten met de wereldtop, in een vol stadion. Dat was een goede ervaring met het oog op Berlijn", besloot Orcel, die sinds het najaar van 2013 serieus aan hoogspringen doet.