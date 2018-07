Belgische delegatie trekt met 34 atleten naar EK in Berlijn - Regerend kampioen tienkamp Van der Plaetsen: "Voel me beter dan twee jaar geleden" Redactie

30 juli 2018

19u11

Bron: Belga 0 EK Atletiek Vandaag werd in de persruimte van het Koning Boudewijnstadion de 34-koppige selectie (32 atleten + 2 estafetteteams) voorgesteld voor het Europees kampioenschap atletiek in Berlijn (7-12 augustus).

De selectie bestaat uit 14 vrouwen en 20 mannen. Julien Watrin en Jonathan Sacoor zijn de enige atleten die enkel in teamverband uitkomen. Het is de tweede grootste Belgische delegatie ooit op een EK atletiek, na die van Brussel in 1950 (44 atleten + 2 estafetteteams). Twee jaar geleden in Amsterdam namen 29 atleten en één estafetteteam deel.

De grootste medaillehoop van de Belgische delegatie is Nafi Thiam (zevenkamp). Ook de Belgian Tornados (4x400m) en Thomas Van der Plaetsen (tienkamp) zijn mogelijke medaillekandidaten. Verder zijn Soufiane Bouchikhi en Bashir Abdi erg ambitieus op de 10.000 meter. Discuswerper Philip Milanov is de grote afwezige, hij liet weten niet te kunnen deelnemen door een stressfractuur in de rechtervoet.

"Het grote doel is dat de atleten het beste uit zichzelf halen", legde teamleader Max De Vylder uit. "We spreken niet enkel over finales of medailles, dat is niet voor iedere atleet mogelijk. Het kan dus ook gaan om een persoonlijk record of beste seizoensprestatie. We bekijken het atleet per atleet."

Thomas Van der Plaetsen kiest voor getemperde ambities

Thomas Van der Plaetsen trekt als regerend Europees kampioen tienkamp naar het EK atletiek in Berlijn. De Gentenaar behoort tot één van de Belgische medaillekandidaten, maar wil zelf niet te hard van stapel lopen. "Goud is uitgesloten, en ook de kwaliteit van het podium is al zeer hoog. We zullen zien", liet hij vandaag optekenen.

"Ik voel mezelf beter dan twee jaar geleden in Amsterdam, toen ik de Europese titel pakte", stak Van der Plaetsen van wal. "Ik voel me goed, presteerde ook in Götzis al goed en zou in Berlijn mijn persoonlijk record (8332 punten) graag brengen tot 8400-8500 punten. Ook in het speerwerpen is nog verbetering mogelijk. Zonder veel aanloop haalde ik op de Hypomeeting in Götzis nog 59m41, maar dat moet vlot voorbij de 60 meter kunnen gaan."

Toch wordt een podium geen makkelijke opdracht voor de uittredend kampioen. Een nieuwe titel lijkt zelfs uitgesloten. "Van een gouden medaille is eigenlijk geen sprake", vervolgde Van der Plaetsen. "Het is misschien raar om dat als titelverdediger te zeggen, maar tegen Kevin Mayer is geen kruid gewassen. Die Fransman haalt een enorm hoog niveau, bijna 9000 punten. Dat is voor de concurrentie, die ook veel sterker is dan in Amsterdam, onmogelijk te behalen. Het zou mij zelfs niet verbazen als hij in Berlijn het wereldrecord (9045 punten) breekt. Hij zal er alleszins niet zover van zijn, denk ik."