Belgische 4x400m-vrouwenploeg sloopt 38 jaar oud Belgisch record en mag naar EK Redactie

16 juni 2018

De Belgische 4x400m-ploeg bij de vrouwen heeft in Bern het 38 jaar oude nationaal record verbeterd. Margo Van Puyvelde, Hanne Claes, Cynthia Bolingo en Camille Laus snelden naar een tweede plaats in 3:29.06, en mogen daardoor naar het EK atletiek in Berlijn.

Het Belgisch record stond al sinds 1980 op 3:30.70, voor het EK in Berlijn is 3:29.57 gevraagd. De winst ging in Bern naar de Britten, die tot 3:28.59 kwamen. Het vorige Belgisch record stond op naam van Lea Alaerts, Regine Berg, Anne Michel en Rosine Wallez.