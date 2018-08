België presteerde nooit eerder zo sterk op EK: "Op juiste moment gepiekt" Redactie

12 augustus 2018

21u35

Bron: Belga 0 EK Atletiek Met zes medailles verlaat de Belgische delegatie het EK atletiek in Berlijn. Nooit eerder presteerde België zo sterk op een Europees kampioenschap. "Voor het EK mikten we op twee à drie medailles, voor dit rapport had ik dan ook meteen getekend", zo verklaart Stéphanie Noël, topsportcoördinatrice bij de Franstalige Atletiekliga (LBFA).

"We kunnen alleen maar superlatieven gebruiken na dit EK. Het Belgische team heeft op het juiste moment gepiekt", aldus Noël. "Bashir Abdi heeft met zijn zilver op de 10.000m meteen de goede weg getoond. Ondanks het feit dat hij tot hiertoe op de kampioenschappen niet altijd wist te presteren, beschouwden we hem als een medaillekandidaat. Na goud in Rio (OS 2016) en goud in Londen (WK) was Nafi Thiam de favoriete op de zevenkamp. Ze heeft getoond dat ze een groot kampioene is, ook al werd ze in het nauw gedreven."

"Kevin en Jonathan Borlée (respectievelijk zilver en brons op 400m, nvdr.) hebben enkele moeilijke jaren op de individuele baanronde achter de rug, ook hun voorbereiding werd verstoord", vervolgt Noël. "Maar in de reeksen zag je dat ze er veel zin in hadden. We hadden geen hoge verwachtingen, maar je voelde dat ze tot iets in staat waren. De Belgian Tornados waren dan weer favoriet voor het goud en hebben hun status waargemaakt, ondanks de concurrentie van Spanje en Groot-Brittannië."

"Het goud van Koen Naert op de marathon is een verrassing, maar we waren er wel van overtuigd dat hij een medaille kon pakken. We wisten dat hij op een dag onder 2u10 kon lopen, en dat heeft hij hier gedaan in een fantastisch kampioenschapsrecord. En daarnaast mogen we zeker de vele jonge atleten in onze selectie niet vergeten, zij hebben nagenoeg allemaal hun seizoen bevestigd."

Noël is sinds 2014 aan de slag als topsportcoördinatrice bij de LBFA, maar op 27 augustus begint ze aan een nieuw avontuur bij ADEPS, de tegenhanger van Sport Vlaanderen. "Na vier jaar in deze functie bestaat er geen mooiere manier om afscheid te nemen", besluit Noël, die bij de LBFA wordt opgevolgd door Frédéric Kimmlingen.

Federatie wist "discussies en rare verhalen" te voorkomen

Voor het eerst sinds 2010 beslisten de Vlaamse en Franstalige Atletiekliga dit voorjaar een gezamenlijke stage te organiseren nabij het Turkse Belek. "Dat was een goede zet met het oog op dit EK", stelt Max De Vylder, High Performance Manager bij de Vlaamse Atletiekliga.

"De atleten hebben daar twee à drie weken met elkaar doorgebracht, en zo ontstonden er andere relaties", aldus De Vylder. "Op een kampioenschap sluit je je doorgaans op in je 'bubble' in aanloop naar je wedstrijd. En op die manier leer je de andere atleten niet kennen. Dat was nu anders door die stage. Iedereen voelde zich comfortabeler in de groep."

"Verder zijn we er ook in geslaagd een hoge mate van sereniteit te hebben in de omkadering van de delegatie. Er waren geen discussies en rare verhalen, die af en toe wel eens voorkomen in topsport. Daardoor konden de atleten focussen op hun voorbereiding en de wedstrijd. Wat je natuurlijk niet kan controleren, is dat er op de eerste dag een superresultaat komt van Bashir Abdi. Daardoor werd de groep nog hechter. Er ontstond een enorme beleving. Zo gingen er vandaag veel atleten Koen Naert aanmoedigen langs het parcours."