Belgian Cheetahs lopen nationaal record: "Het record was het doel, maar we zijn ook voor een medaille gegaan" Belgian Cheetahs finishen knap vierde in EK-finale 4x400m Valerie Hardie in Berlijn

11 augustus 2018

23u31 2 EK Atletiek Nét geen medaille maar wel een nagelnieuw nationaal record voor de Belgian Cheetahs: zij finishten als vierde in de finale van de 4x400m, in 2:59.47. "We gingen voor een medaille, ook al waren we geen favoriet", zei slotloopster Camille Laus, die het project bij de dames in maart mee lanceerde.

Camille Laus is al zes jaar de vaste vriendin van Kevin Borlée. Ze traint al ongeveer even lang met hem samen maar kon lang niet zijn successen benaderen, laat staan evenaren. In maart kreeg ze de ingeving om, naar het voorbeeld van de Belgian Tornados, een aflossingsteam in het leven te roepen, bijgestaan door Carole Bam, de coach van 400m-loopster Cynthia Bolingo. Het was even zoeken naar een naam - de Black Panthers passeerde de revue, net als de Red Angels en de Tornadattes - maar finaal konden ze zich wel vinden in de Belgian Cheetahs. Lachtjuipaarden dus. Snel en elegant.

Er valt wat voor te zeggen, zeker na hun prestatie gisteren. Het project, dat nog geen toelage kreeg van het BOIC - die wil eerst resultaten zien -, begon in sneltreinvaart te rollen. In juni al, tijdens een meeting in Bern, spurtten Margo Van Puyvelde, Hanne Claes, Cynthia Bolingo en Camille Laus het 38 jaar oude Belgische record (3:30.70) van de tabellen: 3:29.06. Gisteren knepen ze daar - met Justien Grillet als vervangster van de ongelukkige Van Puyvelde die uitviel met een stressfractuur aan de voet - nog meer dan een seconde af: 3.27.69.

Heel knap, al kochten ze er geen medaille voor. Ze finishten als vierde, na Polen, Frankrijk en Engeland. "Ik was in mijn carrière nog nooit zo dicht bij een medaille en daarom blijf ik toch wat met gemengde gevoelens zitten," zei Bolingo, die de ondankbare taak had om vanuit de buitenbaan te starten. "Ik ben dat niet gewend om zonder mikpunt te lopen. Ik was helemaal op mezelf aangewezen en zoveel ervaring heb ik niet op de 400m. Dat was een nadeel. Ik ben er dan maar meteen ingevlogen. Ik had geen keuze maar op het einde heb ik dat gemerkt. Ik kraakte toch wat. Jammer."

Geen reden om te treuren, vonden Laus en Claes, die ook al vierde werd in de finale van de 400m horden. "Ik eindig wel twee keer op de meest ondankbare plek maar als je weet van waar ik kom (Claes sukkelde twee jaar met haar achillespees, red.) dan is er geen reden tot klagen, dan had ik voor dit resultaat getekend. We hebben nu aan de andere landen getoond: 'Amai, België is dichtbij aan het komen.' We hebben er het maximum uitgehaald, met een mooi record als bonus."

Zo dacht ook Laus erover. Met de vlag om de schouders kwam ze stralend de mixed zone binnen. "We overtroffen alle verwachtingen. Het gaf ons een hele boost toen we net voor onze finale de mannen het goud zagen winnen, ze kwamen ons nog even aanmoedigen. Wij hebben de richtlijnen van onze coach tot in de puntjes uitgevoerd en we kunnen ons niks verwijten. Het doel was het Belgische record, maar we wilden ook voor een medaille gaan, ook al waren we geen favoriet. Dit is heel bemoedigend voor het vervolg."

Hopelijk eentje dat nu ook ondersteund wordt, vervolgt Laus. "Dan kunnen we ons voorbereiden zoals het hoort en kunnen we naar competities gaan zoals het WK aflossingen waar we ons kunnen kwalificeren voor de Spelen van 2020."