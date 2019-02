Atletiekbond reageert na uitlatingen Thiam: “Onhandige termen zijn aangepast” GVS

23 februari 2019

16u33

Bron: RTBF 0 EK Atletiek De Belgische atletiekbond heeft gereageerd op de uitlatingen van Nafi Thiam. De Belgische atletiekbond heeft gereageerd op de uitlatingen van Nafi Thiam. De atlete luchtte haar hart na het gedoe rond het foute shirt op het EK, de gedragscodes en de chantage door de eigen federatie. “De onhandige termen in de overeenkomst zijn intussen aangepast”, stelt Thomas Lefebvre, de vicevoorzitter van de Franse afdeling bij RTBF.

Veel scheelde het niet of zevenkampster Nafi Thiam was op het EK atletiek in Berlijn uit competitie gezet. Haar eígen federatie (RBAF) dreigde met die ­waanzinnige sanctie omdat de olympische en wereldkampioene gedurende drie proeven het foute truitje droeg. “Het had me mijn EK-goud kunnen kosten”, zei Thiam gisteren.

“Ik begrijp dat de atleten geschokt zijn”, reageertThomas Lefebvre, de vicevoorzitter van de Franse afdeling bij RTBF. “Er stonden onhandige termen in de overeenkomst maar die zijn intussen aangepast. Deze nieuwe versies worden door de Franstalige en Nederlandstalige federaties naar de atleten gestuurd. We proberen ook pedagogisch te werk te gaan door het belang van de gedragscodes uit te leggen.”

Lefebvre sprak ook over Thiam zelf. Zes maanden deed zij er het zwijgen toe en beet ze op haar lip. “Het werd slecht ervaren door de atlete, maar ook door de federatie”, vertelt Lefebvre. “Organisatoren kunnen namelijk geen atleten laten deelnemen wanneer de kleding niet officieel is. Hadden de scheidsrechters hun werk gedaan, stonden we hier nu niet. Dat vind ik jammer. Als ze me persoonlijk wil ontmoeten, met of zonder haar managers, staat mijn deur open.”