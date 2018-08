Alweer een Belgische EK-medaille: Marten Van Riel verovert knap brons in de triatlon MH

10 augustus 2018

18u47 7 EK Atletiek Op dag negen van het EK in Glasgow heeft onze landgenoot Marten Van Riel brons veroverd in de triatlon. Ondanks een kwaaltje aan de voet zorgde de 25-jarige triatleet voor een straf nummer. De Fransman Le Corre greep de gouden medaille.

Dat heet dan karakter tonen. Gisteren werd er nog vochtophoping geconstateerd in zijn voet, vandaag verscheen Marten Van Riel gewoon aan de start én snelde hij richting een bronzen medaille. Onze landgenoot liet onder meer tweevoudig olympisch kampioen Brownlee - dé grote favoriet vandaag - achter zich, maar moest in de slotronde zijn meerdere erknennen in de Fransman Le Corre. Na een zenuwslopend slot moest Van Riel ook de Spanjaard Alarza voor zich dulden. Desalniettemin hoedje af voor Van Riel, die ons land medaille nummer twaalf bezorgt in Glasgow.

Van Riel kwam 23 seconden na de winnaar in 1u47:40 over de meet in Schotland. Topfavoriet Alistair Brownlee kwam niet verder dan de vierde plaats, Jelle Geens werd nog knap vijfde in 1u48:47. Christophe De Keyser werd in 1u53:10 38e, op een totaal van 59 deelnemers.