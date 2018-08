18-jarige Tornado Sacoor maakt indruk in gouden race: "Dit is het zotste jaar uit mijn leven" Belgian Tornados verlengen Europese titel op de 4x400m Valerie Hardie in Berlijn

11 augustus 2018

23u08 4 EK Atletiek Straffe stoot van de Belgian Tornados op het EK in Berlijn, waar ze vanavond met glans hun titel verlengden op de 4x400m. Met dank aan de drie broers-Borlée maar net zo goed als die nieuwe fonkelende parel aan het atletiekfirmament, Jonathan Sacoor. "Wàt een week," straalden ze.

Jonathan Sacoor. Onthoud zijn naam. 18 jaar nog maar en volgens Jacques Borlée in staat om nog beter te worden dan zijn tweelingzonen Jonathan en Kevin Borlée. Dat wil wat zeggen als je het palmares van die twee Brusselse spurters afleest. Sacoors titel bij de WK-junioren in juli is alvast niet onopgemerkt voorbijgegaan. De ene Amerikaanse universiteit na de andere is hem het hof aan het maken - pas na het EK wou de atleet uit Buizingen daaraan denken, vertelde hij eerder.

Zijn focus, die lag helemaal op de finale van de 4x400m. Terecht want als derde loper bij de Belgian Tornados moest hij in de clinch gaan met de Brit Matthew Hudson-Smith - juist, de bink die gisteren in de finale van de 400m iedereen te snel af was, de Borlée's incluis. Zat de inspanning nog in de benen van Hudson-Smith? Feit is dat Sacoor hem niet alleen meesterlijk afremde, hij spurtte de Brit zelfs op afstand. En zo kon hij de stok in tweede positie in de handen leggen van Kevin Borlée en dan weet je hoe laat het is. "Toen wist ik dat we gewonnen spel hadden," grijnsde Sacoor. "We weten allemaal welk rondje Kevin kan lopen." De turbo ging aan, de Spanjaard Bruno Hortelano kraakte - op de meet kon Kevin Borlée zich zelfs nog op de borst kloppen. Hij finishte in 2:59.47, geen nationaal record, wel een beste seizoenstijd.

"Ze hebben zich allemaal aan de richtlijnen gehouden," genoot coach Jacques Borlée. "De finale leek net hetzelfde als het scenario dat we vooraf opschreven. Héél belangrijk was de rol van Jonathan als tweede loper. Hij moest knokken om vooraan te raken maar hij deed dat heel verstandig. Hij wachtte geduldig om toe te slaan en maakte de beslissende kloof toen het moest. Ik wist dat Hudson-Smith nog zou komen opzetten en het enige wat ik Jonathan - Sacoor (lacht) - als opdracht meegaf was: 'Ambeteer hem zo lang je kan, zo veel je kan.' En dat heeft hij fantastisch goed gedaan." Sacoor knikte. "Dat was inderdaad het belangrijkste dat ik moest doen. Hem het leven zuur maken. Ik wist: hij mag me niet inhalen want als hij weg is, dan haal je zo'n kerel niet meer bij. Vraag me niet hoé ik het heb gedaan. (lacht). Ik voelde Hudson-Smith komen en dat gaf me een ongelooflijke boost. Ik ben beginnen versnellen en kon Kevin goed lanceren."

Kevin Borlée stelde niet teleur. In de laatste rechte lijn stormde hij op zijn tweede medaille van dit EK af, na zijn zilver op de 400m gisteren. "Ik zag dat Hortelano als een speer vertrok. Ik was niet zeker of ik hem wel zou kunnen inhalen - tot 100m van de streep, toen was ik zeker. Toen ik hem zag vertrekken, dacht ik: 'Kalm blijven.' Die jongen mist ervaring." Zo zag ook Jacques Borlée het. "Hortelano vertrok als een racket. Een 200m-loper, hé - hij deelde zijn race slecht in. Dan zie je wat het verschil is: ervaring. De Spanjaard heeft die niet, Kevin wel." Maar zelfs ervaren lopers kunnen in de fout gaan, zei Jonathan Borlée. "Hudson-Smith maakte een beginnersfout. Hij dacht dat hij als Europees kampioen zomaar iedereen kon inhalen. Hij ging meteen voluit en dat heeft hij bekocht. Hij zal zijn les nu wel geleerd hebben."

Voor de 4x400m is het al hun derde Europese titel (2012, 2016 en 2018), hun tiende medaille op grote kampioenschappen in totaal. Maar vraag de Borlée's nu niet een klassement op te maken. Kevin Borlée: "Het zijn allemaal mooie titels, maar wat deze zo bijzonder maakt is het EK in zijn geheel. Wàt een week." Jonathan Sacoor, die moest ook nog bekomen. Na goud bij de junioren en brons op het WK indoor met de 4x400m, nu ook nog goud op het EK met de Tornados. "Dit is het zotste jaar uit mijn leven. Dat mag nog even duren van mij, hoor (lacht). Toen ik de finale van de 400m gisteren volgde, ging ik kapot van de stress. Dat zilver en brons was een geweldige opkikker voor het team. Alleen het goud ontbrak nog. Dat is nu geregeld. (lacht)."