Einde van een legendarische dartstempel: WK BDO verlaat Lakeside Country Club LPB

02 augustus 2019

23u49

Bron: Belga 0 Darts Het WK darts van de British Darts Organisation (BDO) zal niet langer in de Lakeside Country Club van Frimley Green plaatsvinden. Dat deelde de BDO vandaag mee. Het indigo at The O2 in Londen wordt de nieuwe locatie.

Het WK vond al sinds 1986 in de Lakeside Country Club plaats. In januari kroonde de Engelsman Glen Durant zich er als laatste tot wereldkampioen.

“We hebben geweldige herinneringen aan Lakeside en zijn iedereen dankbaar die er hielp om van 's werelds bekendste dartstoernooi zo'n succes te maken”, klinkt het in een mededeling van de BDO. “Een verhuis naar The O2, 's werelds meest populaire eventlocatie, is echter een buitenkans die we niet konden laten liggen. We kijken er naar uit om de komende jaren samen met de mensen van The O2 en hun partners een nieuwe toekomst te ontwikkelen voor ons WK.”

Het WK van de BDO heeft veel prestige verloren. Vrijwel alle topspelers kozen voor de Professional Darts Corporation (PDC), die zich in 1992 afscheurde van de BDO. Drie jaar terug liet ook de Britse omroep BBC, die het WK van bij de eerste editie in 1978 uitgezonden had, de BDO vallen.

Het indigo, dat naast de veel grotere O2 Arena ligt, kan 2.750 toeschouwers herbergen. In het Lakeside was er een capaciteit van 1.170. Het WK blijft in januari plaatsvinden, maar een exacte datum is er nog niet. Het WK 2020 van de PDC vindt van 13 december 2019 tot 1 januari in het Alexandra Palace van Londen (capaciteit 2.500) plaats.