Einde in mineur dreigt voor Pieter Timmers: EK zwemmen wordt naar 2021 verschoven ODBS

30 april 2020

18u27

Bron: Belga 0 Zwemmen De Europese zwemkampioenschappen in Boedapest zullen dit jaar niet meer doorgaan. De organisatoren zoeken naar een nieuwe datum in 2021. Voor Pieter Timmers (32), die in Boedapest nog een mooi podium zag om er een punt achter te zetten, dreigt zo een einde in mineur.

Timmers, die op de Olympische Spelen in Rio 2016 zilver pakte op de 100 meter vrij, heeft nu alleen nog de International Swimming League in oktober en november als vooruitzicht om afscheid te nemen aan de sport.

Het EK had aanvankelijk van 11 tot 24 mei moeten plaatsvinden, maar werd wegens de uitbraak van het coronavirus al eens tot augustus uitgesteld. Vandaag besliste de Hongaarse regering dat er tot 15 augustus geen evenementen met meer dan 500 deelnemers mogen plaatsvinden in het land. Hongarije is niet bijzonder hard getroffen door de coronapandemie. Donderdag waren er in totaal 2.775 mensen geïnfecteerd, 312 patiënten overleden aan de longziekte.

