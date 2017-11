Einde carrière Conor McGregor? "UFC-ster gezocht door Ierse maffia na knokpartij in café waarbij hij vader van notoir bendelid toegetakeld heeft" Hans Op de Beeck

Bron: craziestsportsfight.com/MMABible 1 rv Links: Conor McGregor op de bewuste zondagavond in de Ierse pub The Black Forge (rechts). Meer Sport Enkele weken na zijn opgemerkte tussenkomst tijdens een MMA-kamp, bevindt kooivechter Conor McGregor zich opnieuw in het midden van een storm. Volgens verschillende bronnen was de UFC-kampioen zondagnacht betrokken bij een caféruzie waarbij hij de verkeerde man heeft toegetakeld. Het zou gaan om de vader van Graham 'The Wig' Whelan, die bekend staat als luitenant van het Ierse Kinahan-kartel, een van de meest actieve Europese drugsorganisaties. Het probleem voor McGregor (29): het kartel is uit op revanche.

Whelan is geen onbekende voor de Ierse politie, die weet heeft van het incident. 'The Wig' is een van de meest gevreesde gangsters in Ierland en spilfiguur in een jarenlange bendeoorlog die begin jaren 2000 16 levens gekost heeft. Het incident deed zich voor in de Black Forge in Crumlin, een buitenwijk van Dublin waar McGregor opgegroeid is. Na een ruzie zou de UFC-wereldkampioen bij de lichtgewichten de vuisten hebben laten spreken, met Whelan senior, een vijftiger, als een van de slachtoffers. McGregor, die afgelopen zomer wereldfaam verwierf door zijn sterke optreden in de 'Money Fight' tegen Floyd Mayweather, zou in totaal drie leden van het drugskartel geslagen hebben waarna hij de pub werd uitgezet en weggevoerd in een wagen.

De Ierse politie zegt de knokpartij te onderzoeken, al stellen ze ook dat er voorlopig nog geen klacht is ingediend en er geen weet is van mogelijke gekwetsten. Ook Dana White, de grote baas van het UFC, heeft zich al uitgelaten over zijn Ierse ster. "Ik denk niet dat het waar is", aldus White. "Want mocht dit kloppen, zou dit wel heel groot nieuws zijn. Wanneer Conor tegenwoordig ergens verschijnt, is dit al nieuws. Mocht hij nu gevochten hebben met Ierse maffialeden, zou dit helemáál te gek zijn. Dan zullen we het wel te weten komen."

De eigenzinnige McGregor van zijn kant doet er niets aan zijn aandeel in het gevecht te ontkennen. Integendeel. Op de voorpagina's van verschillende Ierse kranten wordt gewag gemaakt van een "aanval van een Ierse celebrity op iemand die banden heeft met een grote speler van het Ierse Kinahan-kartel". De naam van Conor McGregor wordt niet vernoemd, maar gisteren postte de MMA'er doodleuk een kort filmpje waarin louter zijn ogen te zien zijn, met de veel betekende woorden eronder: 'The celebrity'.

Losgeld

En het verhaal wordt er nog wat straffer op. Volgens -onbevestigde- berichten eist de Kinahan-groep een bedrag van 900.000 euro van McGregor. Of ze zouden hem achterna gaan. Het is craziestsportsfights.com die claimt een audiofragment van de eis in zijn bezit te hebben via een insider (zie hieronder, met helemaal onderaan een vrije vertaling ervan). Volgens de website is het gevecht in de Black Forge het resultaat van een eerder incident waarbij een goeie vriend van McGregor aangevallen is. Ook de zus van Graham Whelan, Meghan, zou een rol gespeeld hebben in de vechtpartij.

Nooit meer in de kooi?

Het nieuws werpt opnieuw een schaduw over het verdere verloop van de carrière van McGregor. Het laatste gevecht van de Ierse ster in het UFC dateert al van november vorig jaar, toen hij Eddie Alvarez klopte om de eerste UFC-vechter te worden die zich in twee gewichtsklasses tot wereldkampioen kroonde. Het plan van Dana White was om McGregor als hoofdaffiche op te voeren in UFC 219 van volgende maand, maar dat lijkt nu hoogst onwaarschijnlijk. Enkele weken geleden was er ook al zijn pijnlijke tussenkomst in een kooi tijdens een Bellator-event in Dublin, waar hij een scheidsrechter de huid vol schold.

White: "Het zou kunnen dat we McGregor nooit meer in het UFC zien, ja. Hij lijkt er gewoon niet klaar voor. Kijk, deze kerel heeft 100 f***ing miljoen dollar op zijn rekening staan. Dat verandert een mens. Vechten in de kooi lijkt niet meer zijn prioriteit zijn. Waarom zou hij ook nog elke dag vroeg opstaan om te trainen en zich in het gezicht te laten slaan? Hij is jong, rijk en leeft als God in Ierland. Niet meteen de beste combinatie."

Audiofragment:

"Het eerste meisje, Meghan Whelan, is de broer van Graham Whelan van Crumlin, aka 'The Wig'", zo wordt er verteld in de audioclip. "Hij is een grote vis - het gaat dus niet goed eindigen voor hem (McGregor). Hij kwam in de pub en begon een gevecht te zoeken met Ryan Burne (een partner van Whelan). Burne kreeg al snel enkele klappen. Waarop de vader van Meghan Whelan zich liet gelden en ook hij enkele slagen tegen het hoofd kreeg. Nu is Burne slechts een kleine garnaal uit Crumlin, maar hij trekt wel geregeld op met Pat en Paulo Timmins. Enkele weken geleden kregen die twee al slaag van McGregor omdat ze handlangers gestuurd hadden naar het huis van zijn McGregor's vriend Andy Murray (niet de tennisser, nvdr). Murray is ook een echte crimineel - ik weet echt niet waarom Conor zich met zo'n volk inlaat. Burne was zondag de verkeerde man op de verkeerde plaats. Maar feit is dat Whelan een straffe reputatie heeft wat betreft vergelding. Het gaat nu pas echt starten, dus doe je gordel aan - we zijn vertrokken voor een geaccidenteerde rit."

