Efficiënt Oranje zadelt Red Lions met eerste nederlaag in de Pro League op Werner Thys

08 juni 2019

15u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hockey Wereldkampioen België liep in hun negende wedstrijd in de Pro League tegen een eerste nederlaag aan. Op het Wilrijkse Plein bleek Nederland een stuk efficiënter (0-4). Voor de jongens van bondscoach Shane McLeod komt meteen een einde aan een knappe reeks van negentien wedstrijden zonder nederlaag.

In de aanloop naar het EK in Antwerpen blijft bondscoach Shane McLeod roteren. Voor dit Pro League-duel tegen Nederland bleven Loïck Luypaert, Manu Stockbroekx, John-John Dohmen en Sébastien Dockier aan de kant.

Reeds in de eerste minuut zorgde Oranje voor het eerste gevaar in de wedstrijd. De poging van Bjorn Kellerman ging echter voorlangs. De Belgen namen vervolgens het commando meer in handen, maar echt heel grote kansen kwamen er niet. In de slotminuut van het eerste kwart was de eerste strafcorner uit de wedstrijd voor Nederland, maar deze ging door een slechte stop helemaal de mist in.

De eerste Belgische strafcorner kwam er aan het einde van het tweede kwart. De krachtige sleep van strafcornerspecialist Alexander Hendrickx werd gestopt door de Nederlandse keeper Pirmin Blaak. Even later kreeg Maxime Plennevaux, na een fout in de Nederlandse verdediging, dé kans om de score te openen. Alleen voor Blaak stuitte hij echter op de Oranje-keeper. Het tweede kwart regende trouwens zowat volledig uit. De spelers waren wat blij dat ze voor tien minuten de kleedkamers mochten opzoeken.

De Belgen domineerden de eerste dertig minuten, maar het was wel Oranje dat na de pauze op voorsprong kwam. Op een zeer mooi uitgespeelde tegenaanval - en op een moment dat de Lions door een groene kaart voor Victor Wegnez met tien speelden - liet Bjorn Kellerman in de 37ste minuut Vincent Vanasch geen kans (0-1).

Om een eerste nederlaag in deze Pro League te vermijden moesten de Lions in de laatste vijftien minuten dus vol aan de bak. De Nederlanders bleken echter enorm efficiënt op de tegenaanval. In de 48ste minuut bediende Bob De Voogd, die volgend jaar in de Belgische eredivisie bij Braxgata aantreedt, opnieuw Kellerman. De aanvaller van Kampong scoorde zijn tweede doelpunt van de namiddag. Vijf minuten voor het eindsignaal was het De Voogd die voor het genadeschot zorgde en in de laatste minuut dikte Jeroen Hertzberger nog aan tot 0-4.

De Lions zien meteen een mooie reeks van negentien wedstrijden zonder nederlaag onderbroken. Voor de laatste nederlaag na de reguliere speeltijd moeten we een klein jaar teruggaan naar 24 juni 2018. Toen verloor België in de poulefase van de Champions Trophy in Breda met 6-1 van ... Nederland.

In de stand van de Pro League blijft België wel op de tweede plaats na Australië. Morgen ontmoeten beide teams elkaar opnieuw op het terrein van Den Bosch.

België startte met Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Nicolas de Kerpel, Antoine Kina, Victor Wegnez, Simon Gougnard, Florent Van Aubel, Tanguy Cosyns en Tom Boon. Later volgden: Arthur De Sloover, Felix Denayer, Augustin Meurmans, Thomas Briels, Maxime Plennevaux en Cédric Charlier

Stand Pro League

1. Australië - 9 wedstrijden - 22 punten - 81,48%

2. België - 9 wedstrijden - 19 punten - 70,37%

3. Nederland - 10 wedstrijden - 17 punten - 56, 66%

4. Argentinië - 11 wedstrijden - 17 punten - 51, 52%

5. Duitsland - 10 wedstrijden - 15 punten - 50%

6. Groot-Brittannië - 11 wedstrijden - 16 punten - 48,48%

7. Nederland - 10 wedstrijden - 14 punten - 46,66%

8. Spanje - 10 wedstrijden - 10 punten - 33,33%

9. Nieuw-Zeeland - 10 wedstrijden - 3 punten - 10%

Arthur De Sloover: “Morgen revanche grijpen”

Voor verdediger Arthur De Sloover was het even bekomen na de zware 0-4-nederlaag tegen Nederland. “We speelden nochtans een zeer degelijke eerste helft”, aldus de FIH-belofte van het jaar. “Jammer genoeg kwamen we niet op voorsprong. Na de pauze waren we niet scherp genoeg. Na het eerste Nederlandse doelpunt dachten we te veel aan aanvallen en werd de verdediging verwaarloosd. We verwachtten ons aan een zware wedstrijd. Tegen Nederland is het trouwens altijd lastig. Het is jammer dat er een einde komt aan onze reeks zonder nederlaag, maar het einde van de wereld is dat niet. Morgen krijgen we in ‘s Hertogenbosch reeds kans op revanche. Dan moeten we onze mentale weerbaarheid tonen.”

