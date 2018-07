Effectieve schorsing van een jaar voor Franse bokser Tony Yoka in dopingaffaire Redactie

05 juli 2018

23u49

Het Franse dopingagentschap AFLD heeft de Franse bokser Tony Yoka, goed voor goud in de categorie zwaargewichten op de Spelen in Rio, een effectieve schorsing van een jaar wegens inbreuk op de dopingreglementen opgelegd, een straf die hij bij de Franse Raad van State zal aanvechten. Dat heeft zijn advocaat Arnaud Péricard aan het Franse persbureau AFP gezegd.

De raadsman betreurde dat het AFLD "zwaar straft wat het zelf beschouwt als een administratieve onachtzaamheid". Het agentschap wrijft de 26-jarige bosker aan drie keer op minder dan een jaar tijd zijn verplichtingen inzake zijn whereabouts niet te zijn nagekomen.

Van de Franse boksfederatie FFB kreeg Yoka in december een veel mildere straf, twaalf maanden met uitstel. Maar vanuit zijn bekommernis om de mondiale dopingreglementering toe te passen, trok het AFLD het dossier naar zich toe. Die reglementering voorziet twee jaar effectieve schorsing voor een dergelijke inbreuk of op zijn best een jaar "in functie van de omvang van de fout van de sporter".

Péricard gewaagde van een "teleurstellende beslissing" gezien de "bijzondere omstandigheden van de affaire, de spijt die Tony heeft uitgedrukt en zijn goede trouw". De beslissing "vergeet twee fundamentele principes van het Franse recht: het niet-automatisme van de straf en eerbied voor het principe van de proportionaliteit". Daarom zal de raadsman bij hoogdringend de Raad van Sate vragen de sanctie te schorsen, om zich dan ook over de grond van de zaak uit te spreken.

Na het behalen van zijn Olympische titel wil Tony Yoka de eerste Fransman worden die als prof wereldkampioen bij de zwaargewichten wordt.