Eerzucht van Sandrine Tas op EK skeeleren kent geen grenzen: zevende titel in vijf dagen is binnen Redactie

22 augustus 2018

22u05

Bron: Belga 0 Meer Sport Zeven titels in vijf wedstrijddagen. Voor Sandrine Tas zijn de Europese kampioenschappen skeeleren in Oostende een lange zegereeks. Tas pakte vandaag goud op een onderdeel dat in skatejargon wordt aangeduid als "one lap" (een ronde). Met andere woorden: In de finale was ze als snelste het 400 meter lange blokje over de Egellaan en Zwanenlaan om. Ze kent de weg, ze woont op de Zwanenlaan.

De overige drie finalistes waren kansloos. Voor dat rondje had Tas de afvallingskoers laten schieten. Die ging dus naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida, één van de kansloze skaters op het rondje. Want de Europese top bij de skeelervrouwen is smal.

Tas rest nog de marathon, op de slotdag van de titelstrijd. Volgens bondscoach Kwinten Tas, haar oudere broer, kent de eerzucht van zijn 22-jarige zus geen grenzen. "Ze baalt als ze verliest. Ook met zoveel titels is ze gebrand op dat marathonkampioenschap."

Op de afvallingsrace over 20 kilometer was junior Jason Suttels de enige Belgische skater die in de prijzen reed. Hij won na een berekenende race. Vanaf twaalf ronden voor het einde presenteerde de 17-jarige clubgenoot van Bart Swings zich vooraan en in de laatste vijf omlopen voerde hij het deelnemersveld aan. "Na afloop was hij nerveuzer voor zijn eerste dopingcontrole dan voor de race", constateerde Frederik Adriaenssens, de kinesist van de Belgen. Onlangs kreeg Suttels te horen dat hij in oktober mag meedoen in Buenos Aires mag meedoen aan de Jeugd Olympische Spelen. Eerst staat echter over ruim drie weken de prestigieuze marathon in Berlijn op de agenda. "Daar ga ik Bart helpen", kondigde Suttels aan, al toonde zijn guitige blik dat hij ook voor eigen kansen gaat.

Inmiddels is het aantal medailles dat de Belgische afvaardiging heeft behaald opgelopen tot 21: tien goud, vier zilver en zeven brons. Daarbij zijn ook de plakken meegeteld die in de twee jeugdklassen zijn veroverd. Het had nog meer kunnen zijn als het mannelijke aflossingstrio op de piste niet was gediskwalificeerd wegens een onjuiste wissel. "We vonden en vinden die beslissing onterecht", zei Kwinten Tas, drie dagen na datum. "Dat was echt een domper voor de ploeg."

Op een officieuze rangschikking van landen bezetten de Belgen niettemin achter Italië en Spanje de derde plaats. Een jaar geleden kwam België, toen de Europese titelstrijd in Portugal werd gehouden, in totaal tot twintig medailles: zeven keer goud, tien zilver en drie brons.

Sandrine Tas klaagt niet

"Ik heb niets te klagen", glunderde Sandrine Tas. "Ik ben in vorm. Dit komt heel lekker uit", verklaarde de 22-jarige Oostendse. Krap twee maanden geleden was het beeld heel anders. Tijdens de wereldkampioenschappen in Nederland bleef Tas buiten de prijzen. "Het WK was niet zo goed door de examens en doordat ik onvoldoende wedstrijdritme had." Vlak voor de WK had ze het druk met haar studie voor bio-ingenieur aan de Universiteit Gent.

In de zes weken tussen WK en EK heeft ze naar eigen zeggen heel hard getraind. "Steeds thuis in Zandvoorde. Op de baan zou ik bijna in slaap kunnen rijden, die ken ik zo goed. Maar het wegparkoers is bijna nieuw voor mij. Daar trainen wij zelden, omdat het een openbare weg is."

Tas erkent dat de top bij de WK wel wat breder is dan bij de EK. "Maar het niveau is zeker niet laag hier. Het is echt niet alleen Francesca Lollobrigida tegen wie ik moet rijden. Kijk ook naar de Duitse skaters Marieke Thum en Laethisia Schimek. Morgen is de marathon, dat is niet mijn favoriete afstand. Maar ik doe mijn best. Ik kan die ook winnen."