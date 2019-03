Eerste transgender-wereldkampioene haalt uit naar olympische zwemster: “Velen zouden jou ook een man noemen” Redactie

07 maart 2019

17u57 0 Meer Sport Het vraagstuk rond transgender-sporters heeft op sociale media opnieuw de gemoederen verhit. Rachel McKinnon - de eerste transseksuele wereldkampioene bij de masters in het baanwielrennen - haalde op Twitter hard uit naar een voormalige Britse zwemster en onrechtstreeks ook naar tennislegende Martina Navratilova.

Die laatste had vorige zondag nog hard gereageerd op een vraag rond het onderwerp. “Mannen die zichzelf identificeren als vrouw en ergens in competitie treden, spelen gewoon vals. Het is een oneerlijk voordeel en niet goed voor de vrouwensport”, aldus Navratilova. De Tsjechoslovaakse en later Amerikaanse ex-winnares van alle grandslams in het tennis trok één dag later haar controversiële woorden terug en excuseerde zich aan de transgender-gemeenschap. Al was het niet de eerste keer dat Navratilova zich liet gaan over het onderwerp. In december had ze nog gezegd dat wie met een penis deelneemt aan vrouwensport niet fair is.

Enter Sharron Davies, een oud-zwemster uit Groot-Brittannië die in de jaren tachtig nog goed was voor een olympische medaille boomde verder op de uitspraak van Navratilova. “Ik heb niets tegen mensen die een transgender-wens koesteren. Toch geloof ik dat er een fundamenteel verschil is tussen de sekse waarmee je bent geboren en de sekse waarmee je jezelf identificeert. Om vrouwensport te beschermen, zouden transgenders met een mannelijk voordeel niet mogen toetreden. Veel atletes denken daar hetzelfde over, maar durven het niet uit te spreken”, zei Davies.

De uitspraken van Navratilova en Davies zette uiteraard kwaad bloed bij vele transgenders, niet in het minst bij Rachel McKinnon. De Canadese, die een doctoraat in de filosofie behaalde aan het Charlestoncollege in South Carolina, kroonde zich in oktober 2018 op een wielerbaan in Los Angeles tot de beste van de wereld op de sprint bij de Masters (35-44). Als eerste transgender sleepte ze een wereldtitel in de wacht in het wielrennen, waarna ze nog meer de verdediging van de rechten van transgenders in de sport op zich nam. Ze vergeleek Davies zelf met een transseksueel. De Canadese voelde zich vooral aangevallen omdat Davies in haar uitspraken impliceerde dat McKinnon door haar fysieke kenmerken makkelijk als een man weg te zetten is.

I guarantee that if we posted this photo and asked, "Do you think it's fair for this trans women to compete in women's sport?" a LOT of people would be screaming 'NO' and calling her a man. pic.twitter.com/3jriC71lre Dr. Rachel McKinnon(@ rachelvmckinnon) link

McKinnon tweette dan maar een foto van Davies en vroeg zich daarbij luidop af of dat ook voor de zwemster kon gelden. “Ik durf te garanderen dat mensen de persoon op deze foto (Davies, red.) ook zouden wegzetten als man. Zeker als we daarbij de vraag zouden stellen of het eerlijk is dat deze (hypothetische, red.) transvrouw meedoet in de vrouwensport. Het antwoord zou bij velen ‘neen’ zijn. Bovendien zou de meerderheid haar ook een man noemen. Zet een groep mensen samen en haast niemand kan de transgenders uit de massa halen. Zo zou het ook in de sportwereld moeten zijn”, aldus McKinnon.

In een Twitter-rel tussen de twee hield Davies voet bij stuk. “Als testosteron en mannelijke lichaamskenmerken geen rol spelen in de mannen- en vrouwensport dan zouden alle wereldrecords hetzelfde zijn... Maar dat zijn ze niet. Er zit gemiddeld tien procent verschil op.” Ze voegde er nog de hashtag ‘fairplay4females’ aan toe. Het is ondertussen wachten op het wederwoord van McKinnon. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

