Eerste kamp na duel tegen Taylor ligt vast: Delfine Persoon bokst in november tegen Nigeriaanse Helen Joseph VH/AB

20 september 2019

14u32 0 Boksen “De onterechte nederlaag tegen Katie Taylor is verteerd, ik ben toe aan nieuwe uitdaging.” Delfine Persoon (34) is gretig en heeft haar volgende tegenstander . De West-Vlaamse bokst op 11 november tegen de 30-jarige Nigeriaanse Helen Joseph in de lagere gewichtsklasse ‘super featherweights’.

Het doel van Persoon is duidelijk: nu ook nummer 1 worden in die categorie. De kamp tegen Joseph staat op 11 november op het programma en zal plaatsvinden in de Versluys Arena, de thuisbasis van voetbalclub KV Oostende.

Voor Persoon wordt het de eerste kamp sinds het duel tegen Katie Taylor. Die verloor ze op punten na een dubieuze beslissing van de jury. “Die onterechte nederlaag is verteerd. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging”, vertelt Persoon op een persconferentie in Oostende. “Taylor is in de pers al aan het zagen over een rematch, maar als je dat echt wil, neem dan contact op en praat met ons. Maar ik denk niet dat het zover zal komen.”