Eerste American football-speler die knielde uit protest tegen geweld tegen zwarte Amerikanen vindt geen club en klaagt NFL aan

Bron: Belga 0 AFP Meer Sport Quarterback Colin Kaepernick heeft de clubs uit de American Football League NFL aangeklaagd voor samenzwering. De 32 teams spannen volgens hem samen om hem geen contract aan te bieden. En dat allemaal omdat hij in 2016 de eerste speler in de NFL was die uit protest tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen knielde tijden het spelen van het volkslied.

Kaepernick (29) liet zijn contract bij de San Francisco 49'ers in maart van dit jaar ontbinden. De NFL is inmiddels al weer zes weken bezig en de nodige clubs kunnen een quarterback goed gebruiken, maar Kaepernick wordt niet gevraagd. In een verklaring meldde zijn advocaat Mark Geragos dat alle clubeigenaren waren benaderd, maar dat geen enkele in zee wilde met Kaepernick.

De quarterback kreeg veel bijval voor zijn actie en steeds meer spelers knielen tijdens het volkslied. Het leidde afgelopen maand tot woede bij president Trump, die op Twitter hard uithaalde naar de spelers die in zijn ogen geen enkel respect tonen voor vlag en vaderland. Vicepresident Mike Pence en zijn vrouw verlieten kort daarna uit protest de wedstrijd tussen Indianapolis Colts en San Francisco 49'ers omdat enkele spelers van de bezoekende ploeg knielden tijdens het Amerikaanse volkslied.

Kaepernick beweert dat de clubs uit de NFL afspraken uit de cao schendt. Daarin staat duidelijk omschreven dat de clubs niet mogen samenzweren. Topbestuurder Roger Goodell van de NFL benadrukte dat Kaepernick niet met opzet wordt genegeerd. De werkloze quarterback heeft de steun van de spelersvakbond.

