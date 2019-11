Eéntje meer dan Kim Gevaert: Nafi Thiam wint zevende opeenvolgende Gouden Spike, primeur voor Abdi ODBS

16 november 2019

17u29

Bron: Belga 0 Atletiek Bashir Abdi en Nafi Thiam hebben in Stayen, het stadion van Sint-Truiden, de Gouden Spike ontvangen als beste Belgische atleten van 2019. Abdi verschijnt voor het eerst op de erelijst. Thiam krijgt de trofee voor het zevende opeenvolgende jaar, een record. Kim Gevaert won de Gouden Spike zes keer.

Thiam was de favoriete voor de prijs, nadat ze op het WK in Doha zilver veroverde in de zevenkamp. De olympisch kampioene moest er haar meerdere erkennen in de Britse Katarina Johnson-Thompson. Thiam, die eerder op het jaar de Décastar won met de op één na hoogste score (6.819) uit haar carrière, haalde het met 99 punten voor Cynthia Bolingo, die op het EK indoor in Glasgow met een Belgisch record (51.62) zilver pakte op de 400m. Bolingo kreeg 37 punten achter haar naam. Haar collega-Belgian Cheetah Hanne Claes is derde met 30 punten. Claes werd in Doha twaalfde op de 400m horden.

Zilveren Spike voor Sacoor

Na Koen Naert vorig jaar gaat de Gouden Spike bij de mannen opnieuw naar een marathonloper. Bashir Abdi verbeterde het Belgisch record dit jaar tweemaal. In oktober finishte hij in de marathon van Chicago als vijfde in 2u06:14. Eerder op het jaar liep Abdi 2u07:03 in Londen, hij deed zo beter dan het BR (2u07:20) van Vincent Rousseau uit 1995. Die twee knappe prestaties leverden Abdi 76 punten op. De Zilveren Spike ging naar Jonathan Sacoor (42 ptn), die het afgelopen jaar met de Belgian Tornados brons op het WK in Doha en op de World Relays in Yokohama veroverde. Individueel werd de 400 meterspecialist twaalfde op het WK in een evenaring van zijn persoonlijk record (45.03). De derde plaats was voor Isaac Kimeli (37 ptn), die zilver pakte op het EK veldlopen en 14e werd op de 5.000m in Doha.

De Belgian Tornados (4x400m mannen), goed voor brons op het WK en op de World Relays en goud op het EK indoor, werden uitgeroepen tot Team van het Jaar.

De juryleden opteerden verder voor hoogspringer Thomas Carmoy, gouden medaillewinnaar op het EK U20, en Paulien Couckuyt, die op de 400m horden goud pakte op het EK U23, als beste beloften van 2019.

De individuele laureaten worden verkozen door een groep van nationale atletiekbestuurders, gewezen nationale atletiektoppers en vertegenwoordigers van de nationale atletiekpers. Het Team van het Jaar wordt door de Atletiekbond zelf aangeduid.

Thiam in tranen na zilver op het WK: