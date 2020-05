Eén week na een looptocht van 100 kilometer rijdt Seppe Odeyn 239(!) keer de Sigarenberg op: “Toch flink wat klopkes gehad” DMM

14u24 0 Time-out Insane in the membrain, insane in the brain. De mannen van Cypress Hill zongen het in 1993 en het maakte hen wereldberoemd. 27 jaar later deed Seppe Odeyn (33) er nog een schepje bovenop. De wereldkampioen duatlon van 2016 reed gisteren 239 (!) keer de Sigarenberg op in Herent. Goed voor dik 15 uur op de fiets, 8.890 hoogtemeter en net geen 400 kilometer.

Everesting. Het staat nog niet officieel in de Dikke Van Dale, maar het woord laat zich makkelijk omschrijven. Het gaat om een fietstocht waarbij een renner een helling naar keuze zoveel keer oprijdt tot hij aan 8.848 hoogtemeter komt. Met de fiets virtueel naar het dak van de wereld. De Mount Everest op, zeg maar.

Het fenomeen doet al enkele jaren de ronde en de principes achter de ‘Everesting Challenge’ zijn zorgvuldig opgesteld op www.everesting.cc - neem gerust zelf een kijkje op de website. Volgens de regels van de kunst moet de renner in kwestie één helling uitkiezen en die beklimming telkens op en af rijden. Een lus rond de beklimming is niet toegestaan.

Profrenners als Richie Porte waagden er zich al aan op Alpencols en ook in België zijn er ondertussen flink wat geslaagde pogingen geregistreerd. Niet evident, want om in ons land aan voldoende hoogtemeters te geraken moet je die ene helling niet pakweg vijf keer opfietsen (zoals voor de Mont Ventoux), maar een veelvoud daarvan. Wie op de Paterberg wil Everesten moet bijvoorbeeld 184 keer op-en-afrijden.

Stijf ben ik niet echt. Het valt allemaal wel goed mee. Ik heb vooral last van ‘nen doeffen kop’, zoals we dat hier zeggen. Seppe Odeyn

IJle lucht

Stevige uitdaging dus om in ons land naar 8.848 hoogtemeter te rijden. In tijden waarin sporters zich op Strava op de gekste uitdagingen storten, vatte triatleet en duatleet Seppe Odeyn het plan aan om het dan toch eens te proberen met 239 beklimmingen van de Sigarenberg in Leuven. Het was een onderneming dat al even op het lijstje van Odeyn stond, ingegeven door zijn wekelijkse podcast ‘De Jogclub’.

“Alles is maandag in een stroomversnelling geraakt. Marten Van Riel (lid van de Belgian Hammers) had in een interview op 3athlon.be gezegd dat hij zou Everesten op Zwift en er zo sneller mee wou zijn dan ik. Dus hebben we maar besloten om het dit weekend te doen. We hebben de omstandigheden wat afgewacht en dan beslist om het zaterdag te doen. Ik had geen zin om in de regen voortdurend op-en-af te rijden", aldus Odeyn.

“Stijf ben ik niet echt. Het valt allemaal wel goed mee. Ik heb vooral last van ‘nen doeffen kop’, zoals we dat hier zeggen. (grapt) De hoogte, hé. Op 8.848 is de lucht altijd ijler”, vertelt Odeyn aan de telefoon. De triatleet heeft er één dag na zijn Everesting net een loopje van 10 kilometer opzitten. “Ik heb gisteren niet kunnen lopen, dus dat moest dan maar vandaag gebeuren.”

Ik reed lang 600 hoogtemeters per uur, maar dat was iets te ambitieus. Ik had eerst ook het idee om elke tiende beklimming sneller naar boven te rijden. Seppe Odeyn

600 per uur

Het moeilijkst was volgens Odeyn het mentale aspect. “Het gaat niet vooruit. Elke beklimming is goed voor iets meer dan veertig hoogtemeter. Na 5 uur klimmen had ik net geen 3.000 hoogtemeter, dan weet je dat je nog een heel eind te gaan hebt. Als je na 200 keer nog 39 keer omhoog moet, dan lijkt ook dat nog eindeloos veel. In dat opzicht heb ik dus wel een aantal mentale klopjes gehad. Meer nog dan vorige week toen ik 100 kilometer liep.”

“Je moet die helling zoveel keer oprijden, dat je ook niets hebt om je in vast te bijten. Als je een lange beklimming doet, dan zie je een top liggen en weet je nog hoe ver het is. Dat was nu helemaal anders. Ik heb dan maar wat zitten rekenen. Ik reed lang 600 hoogtemeters per uur, maar dat was iets te ambitieus. Ik had ook het idee om elke tiende beklimming sneller naar boven te rijden, maar dat was niet zo’n strak plan.”

Het was voor Odeyn comfortabeler om een gestaag tempo aan te houden. “Na een tijdje ben ik mij beginnen focussen om mijn ‘rondetijden’ zo egaal mogelijk te houden. Af en toe fietste er iemand mee en dat hielp ook wel om wat afleiding te creëren. Pieter Heemeryck (die begin dit jaar nog tweede werd na Bart Aernouts op de Ironman 70.3 in Dubai) heeft me een blikje cola gebracht. Dat waren de mooiere momenten”, lacht Odeyn.

Het is overigens niet zo dat Odeyn extreem veel meer gegeten of gedronken heeft dan anders. “Ik had een hele doos frangipanes mee, maar 2 uur voor het einde had ik daar echt geen zin meer in. Ook van sportdrank en cola had ik even genoeg. De laatste kilometers heb ik dus niet veel meer naar binnen gespeeld. Een bidon of twee water, dat wel, want het was toch vrij warm.”

Toen ik 100 beklimmingen had, heb ik toch wel even aan Victor Campenaerts gedacht. Ik had bij wijze van spreken toch al ‘iemand’ geklopt. Seppe Odeyn

Campenaerts

De Sigarenberg kwam vorig jaar nog in de media nadat Victor Campenaerts er als training 100 keer op reed. “Toen ik zoveel beklimmingen had, heb ik toch wel even aan Victor gedacht. Ik had bij wijze van spreken toch al ‘iemand’ geklopt. Of ik kanten van de Sigarenberg heb ontdekt die ik nog niet kende? Hoh, dat de mensen er heel vriendelijk zijn. Sommigen kwamen buiten om te klappen in hun handen en te supporteren, dat was wel tof.”

Odeyn is net als veel andere sporters in het ongewisse of zijn wedstrijden dit jaar nog kunnen doorgaan. “Het hoofddoel blijft een negende overwinning in de Hel van Kasterlee (de zwaarste off-road duatlon ter wereld). Ik hoop dat het WK duatlon in Zöfingen (Zwitserland) in september kan doorgaan. Ook een Ironman zou in het najaar wel nog op de planning passen”, aldus Odeyn.

Ondertussen kan er wel nog een uitdaging bij. Zo stelt Pieter Heemeryck een zwemtocht van 21 kilometer voor in het kanaal Mechelen-Leuven. Van je vrienden moet je het hebben. “Eerlijk, ik heb mij er al rond geïnformeerd”, vertelt Odeyn. “Helaas vrees ik dat het niet toegelaten zal zijn om daar te zwemmen. Maar ik wil zeker wel een zwemuitdaging aangaan. En de Sigarenberg? (lacht) Die laat ik de komende weken toch ‘efkes’ links liggen.”

Vorige week liep Seppe Odeyn ook 100 kilometer onder 8 uur:

