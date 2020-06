Eén van de beste quarterbacks uit NFL krijgt halve Amerikaanse sportwereld over zich na uitspraken over protesten Redactie

04 juni 2020

14u42

Bron: Yahoo, NBC 0 Meer sport De Amerikaanse sportwereld staat in rep en roer na de meest recente uitspraken van Drew Brees. De 41-jarige quarterback, die speelt voor de New Orleans Saints en op zijn positie geldt als een van de beste in de NFL, legde in een interview uit waarom hij het niet eens is met ex-collega Colin Kaepernick, die ooit knielde tijdens het Amerikaanse volkslied. De reacties lieten dan ook niet op zich wachten. Van LeBron James, tot zijn eigen ploegmaats: allemaal vegen ze hem de mantel uit. Brees heeft zich inmiddels uitgebreid geëxcuseerd.

Kaepernick, tussen 2011 en 2016 quarterback bij de San Francisco 49ers maar momenteel zonder club, knielde sinds 2016 bij het Amerikaanse volkslied, dat voor aanvang van elke wedstrijd in de NFL wordt gespeeld. Dat deed hij toen uit protest tegen het politiegeweld en zijn voorbeeld werd gevolgd door heel wat van zijn collega’s. Maar Brees, wiens twee grootvaders hun land dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog, kan daar blijkbaar maar weinig begrip voor opbrengen. “Ik zal het nooit eens zijn met iemand die de vlag van de Verenigde Staten van Amerika oneer aandoet”, begon hij zijn gesprek met Daniel Roberts, een journalist bij Yahoo Finance. “Gaat alles goed in ons land op dit moment? Nee, helemaal niet. We hebben nog een lange weg af te leggen. Maar daar rechtopstaan, met je hand op het hart, is voor mij een symbool van eenheid. Je toont respect voor de vlag en het wijst erop dat we hier allemaal samen in zitten. We kunnen allemaal beter en we maken allemaal een deel uit van de oplossing”, zo klonk het ook nog.

Rest alleen nog maar de vraag waarom Brees, zoals op onderstaande foto te zien is, in het verleden dan wél mee op zijn knie ging zitten om Kaepernick een hart onder de riem te steken...

Sure did 🙄 pic.twitter.com/e5fj1A4sLI Spice Mckenzie(@ Mckenzie1Spice) link

In elk geval kreeg Brees, die de Saints in 2010 naar winst in de Super Bowl loodste en later dat jaar door Sports Illustrated werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, vervolgens zowat de halve Amerikaanse sportwereld over zich heen. LeBron James, de grote ster van de LA Lakers in de NBA, was een van de eersten die de kat de bel aan bond. “Wow man!! Het hoeft niet eens meer te verrassen op dit moment. Begrijp jij nu nog altijd niet waarom Kaepernick op één knie ging zitten? Dat heeft absoluut niks te maken met onrespectvol gedrag tegenover de vlag en de soldaten die ons land vrijhouden. Mijn schoonvader vocht ook voor dit land. Ik heb het er met hem over gehad en ik kan hem niet genoeg bedanken voor zijn toewijding. Hij vond de protesten van Kaepernick nooit beledigend, want hij en ik weten wat juist en wat fout is. God zegen je”, reageerde de NBA-ster in twee berichten op Twitter.

men who fought as well for this country. I asked him question about it and thank him all the time for his commitement. He never found Kap peaceful protest offensive because he and I both know what’s right is right and what’s wrong is wrong! God bless you. 🙏🏾✊🏾👑 LeBron James(@ KingJames) link

Drew Brees. Als jij niet begrijpt hoe pijnlijk en gevoelloos jouw uitspraken zijn op dit moment, dan ben je een deel van het probleem Ploegmaat Malcolm Jenkins

Ook Malcolm Jenkins, Michael Thomas en Emmanuel Sanders, ploegmaats van Brees bij de New Orleans Saints, gingen net niet op hun achterste poten staan. Vooral Jenkins moest vechten tegen zijn tranen. “Drew Brees. Als jij niet begrijpt hoe pijnlijk en gevoelloos jouw uitspraken zijn op dit moment, dan ben je een deel van het probleem”, begon de 32-jarige Amerikaan. “Je hebt het over je grootvaders die vochten in de oorlog. Wel, dat deden die van ons ook, maar zij werden niet onthaald als helden. Zij werden aangevallen. Nu, in 2020, staat de wereld in brand, en het eerste wat jij doet, is kritiek geven op een vreedzame manier van protesteren? Dat was jaren geleden, toen wij probeerden om een signaal te sturen. Maar dat strookt blijkbaar niet met wat jij doet. Het erge is dat jij niet begrijpt in wat voor een bevoorrechte positie jij je bevindt. Jij kan het verschil maken voor de mensen die jij je broeders noemt.”

“Onze samenleving ligt onder vuur”, zei Jenkins ook nog. “En wat jij zegt, is niet om hulp vragen op deze manier. Vraag het op een andere manier. Daar kan ik gewoon niet naar luisteren. We zijn het beu om het te moeten vragen, Drew. En de mensen die denken zoals jij, die zijn het probleem. En dat is pijnlijk, want ik beschouwde jou als een vriend. Ik keek naar je op en je was iemand waarvoor ik veel respect had. Maar soms moet je gewoon zwijgen.”

I recorded a few videos when thinking of how to respond to Drew Brees, I don’t take any of it back-I meant what I said-I removed the 1st video because I knew it be more about the headlines. I want people to understand how those of us struggling with what’s going on feel pic.twitter.com/T054qt0YEz Malcolm Jenkins(@ MalcolmJenkins) link

He don’t know no better. Michael Thomas(@ Cantguardmike) link

We don’t care if you don’t agree and whoever else how about that. Michael Thomas(@ Cantguardmike) link

Smh.. Ignorant Emmanuel Sanders(@ ESanders_10) link

Brees: “Ik vraag om vergeving”

De reactie van Brees na de enorme golf van kritiek die hij over zich heen kreeg, laat niet op zich wachten. In een uitgebreide post op zijn sociale media excuseert hij zich. “Aan mijn vrienden, ploegmaats, de stad New Orleans, de zwarte gemeenschap, de NFL-gemeenschap en iedereen die ik pijn heb gedaan met mijn commentaar: sorry. Nadat ik er met sommigen van jullie over gesproken heb, breekt het mijn hart dat ik zo’n pijn heb veroorzaakt. Mijn opmerkingen waren gevoelloos, zonder empathie en naast de kwestie. Nu lijkt het alsof ik een vijand ben en dat kan niet verder van de waarheid zijn.” Waarna Brees zijn steun aan de strijd tegen racisme uitspreekt. Om te eindigen met: “Ik moet minder praten en beter luisteren. Wanneer de zwarte gemeenschap het over haar pijn heeft, moet iedereen daar oor naar hebben. Het spijt me heel erg en ik vraag om vergeving.”

Lees ook.

Sportsterren verenigd op de barricades na dood George Floyd: “Ze wilden hem écht pijn doen, het is genoeg geweest” (+)

Lewis Hamilton blijft sterk bewogen door dood George Floyd: “Ik slaag er niet in om mijn emoties onder controle te houden”

Floyd ‘Money’ Mayweather betaalt uitvaartkosten George Floyd

Nog eerdere reacties uit de sportwereld op de initiële mening van Brees:

“It has NEVER been about an anthem or a flag. Not then. Not now.”

THANK YOU for speaking truth for the oppresssed and unheard.

THANK YOU for understanding the WHY. @AaronRodgers12 🙏🏾✊🏾 pic.twitter.com/khGyOSF2wL Mark Ingram II(@ markingram21) link

Wait a second... 🧐

Didn’t Drew Brees take a knee with his African American teammates during the time that Colin Kaepernick was fighting for racial injustice...?

So all of that was fake... smh Troy Brown Jr(@ Troy_Brown33) link