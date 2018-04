Een stunt van formaat: Herakles plaatst zich voor Final 4 in Euro Hockey League na zinderende shoot-outs Werner Thys

01 april 2018

20u28

Bron: Eigen berichtgeving 6 Meer Sport Herakles zorgde in Rotterdam voor een gigantische stunt door zich te plaatsen voor de Final 4 van de Euro Hockey League. Nadat de club uit Lier in achtste finale Terrassa uitschakelde, ging vandaag in kwartfinale met Real Club de Polo opnieuw een Spaanse club voor de bijl.

Na een regelrechte thriller stond het na de reguliere zestig minuten 1-1. In de eerste minuut van de tweede helft kwam Polo na strafcorner op voorsprong, maar negen minuten later lukte Herakles de gelijkmaker. De strafcorner van Nicolas De Kerpel werd afgeweerd, maar Amaury Keusters kon afwerken. Herakles bleef tactisch sterk acteren en shoot-outs moesten de beslissing brengen. Daarin kwam Herakles 4-3 voor en kreeg Nicolas De Kerpel de kans om bij de vijfde shoot-out de klus te klaren, maar zijn bal rolde tergend traag tegen de paal. In de sudden death ging Polo bij de derde shoot-out in de fout. De Kerpel nam zijn verantwoordelijk, zette zich opnieuw achter de bal en schoot Herakles in de zevende hemel. Een enorm Herakles-feest barstte los in Rotterdam.

JAAAAAAAAA! @HeraklesHockey1 gaat naar de KO4!! Het wint na shoot-outs van het Spaanse Polo! 🏑👏🇧🇪 #KO8 #EHL pic.twitter.com/CJRyBPX0Bu Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Apotheose

In de vaderlandse competitie staat Herakles pas op de zevende plaats, maar de jongens van de Australische coach Darren Bisley horen nu wel bij de beste vier teams van Europa. Herakles behaalde één landstitel, exact twintig jaar geleden in 1998. Einde mei volgt voor Herakles dus de apotheose in de Final 4 van de Euro League. In halve finale wordt het Nederlandse Kampong – zo goed als zeker op het terrein van Bloemendaal – de opponent.

Het Utrechtse Kampong rekende eerder op de dag in kwartfinale af met Racing Brussel: 4-1. Racing speelde geen onverdienstelijk wedstrijd en het verschil was kleiner dan de score doet uitschijnen. Kampong scoorde twee doelpunten – telkens veldgoals en die tellen dus dubbel – en tussendoor trof Racing raak op strafcorner. Leuk detail: het was de Ier Conor Harte die scoorde voor Racing en daarmee zijn tweelingbroer David Harte, keeper van de Ierse nationale ploeg, verschalkte. De ruststand was meteen de eindstand.

