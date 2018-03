Een strak dieet? Neen, hoor. Bokskolos staat pak scherper voor 'kamp van het jaar' door heel eenvoudig (en allesbehalve vermoeiend) trucje TLB

Bron: The Sun 0 Meer Sport Vanavond in Cardiff wil het Britse bokswonder Anthony Joshua de Nieuw-Zeelander Joseph Parker (26) voor de ogen van 75.000 tegen het canvas meppen. Vier titels staan op het spel en Joshua zal alvast fitter dan ooit in de ring stappen.

Throwback naar de laatste kamp van Joshua, in oktober. De 28-jarige reus van 1,98 meter uit Watford stapte toen in aanloop naar zijn duel met de Fransman Carlos Takam in Cardiff van de weegschaal terwijl er 115,2 kilogram op het scherm prijkte. De Brit was toen vanzelfsprekend al topfit, maar nu - een half jaar later - staat hij pas echt messcherp. Bij zijn weging voor de kamp tegen Parker klokte Joshua af op 109,8 kilogram. Bijna zes kilo minder dus en volgens zijn team komt dat niet door één of ander strak dieet te volgen of nog vaker naar de fitness te trekken, maar wel door... meer en betere slaap.

Na het gevecht tegen Takam - Joshua woog nooit zwaarder dan toen - voerde het team achter de IBF-, IBO- en WBA-kampioen een nieuwe matras aan in de woonst van de Brit in Sheffield. Daar verblijft hij tijdens trainingskampen. Eenzelfde matras werd ook voorzien in zijn hotel in aanloop naar de 'kamp van het jaar' van vanavond in Cardiff. Joshua moet zoveel mogelijk slapen, want zijn team is ervan overtuigd dat daar heel wat procenten kunnen worden gewonnen.

Invloed van Team Sky

"Voor zijn kamp tegen Takam was Joshua's gewicht gestegen", aldus Mark Ellison, de (sport)voedingexpert die het dieet en de levensstijl van de bokskolos opvolgt. "In vergelijking met oktober hebben we zijn eetpatroon niet aangepast. Zijn menu is nog precies hetzelfde als toen."

"Wat we wel gemerkt hadden na dat gevecht, is dat zijn slaappatroon niet goed was. Daarom hebben we hem de voorbije maanden in de voormiddag laten trainen, in plaats van in de namiddag. En we hebben gemerkt dat die ingreep wel degelijk een impact heeft gehad. Joshua slaapt de voorbije maanden veel beter en dat heeft zeker een impact op zijn gewicht gehad."

Joshua gaf aan dat hij en zijn team grotendeels de mosterd hebben gehaald bij wielerploeg Team Sky. "We hebben de werkwijze van Sky geanalyseerd en we merkten dat zij altijd in hetzelfde bed proberen te slapen. Tijdens de trainingskampen, thuis en als ze voor een wedstrijd op hotel moeten slapen. Daar draait het in het profsporten om: die laatste procentjes wegwerken."

Joshua heeft intussen al 20 zeges, allemaal op knockout, en nul nederlagen op zijn teller staan. Hij is de regerende IBF, WBA en IBO-kampioen. Hij raast als een wervelwind door de bokssport, maar dat kan zeker ook gezegd worden van uitdager Parker. De Nieuw-Zeelander is zelf ook ongeslagen: 24 kampen, 24 overwinningen, 18 op KO. In zijn bezit: de WBO-gordel. Die vier titels staan vanavond op het spel in het Principality Stadium in Cardiff.

