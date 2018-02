Een stadion van 1 miljard, reclamespotjes voor 5 miljoen en tickets ter waarde van 15.000 dollar: dit zijn de hallucinante cijfers achter de Super Bowl DMM

02 februari 2018

13u30 0 Meer Sport Zondag slijpen de New England Patriots en de Philadelphia Eagles de messen in de strijd om de 52ste Super Bowl. De grote finale van het American Football geniet hier iets minder aandacht, maar aan de andere kant van de oceaan is dit hét grootste sportevenement per jaar. Terecht, zo blijkt uit sommige hallucinante cijfers...

3: Het is de derde finale voor de Philadelphia Eagles. De vorige twee keer verloor het team de Super Bowl. De laatste keer was in 2005, niet toevallig tegen de New England Patriots.

6: Verzilveren de Patriots hun favorietenstatus, dan winnen ze voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Super Bowl. Enkel de Pittsburgh Steelers doen even goed. Bovendien kan sterspeler Tom Brady met zes gewonnen Super Bowls de meest succesvolle quarterback aller tijden worden.

30: Het gewicht van de Vince Lombardi-Trofee in kilogram. Het moge duidelijk zijn, de winnaar beschikt best over een sterke arm. De eigenlijke waarde van het "kleinood" wordt geschat op zo'n 25.000 dollar.

40: De leeftijd van Tom Brady. De man van model Gisele Bündchen staat al jaren aan de top van het American Football en wordt nu al door velen gezien als de beste speler uit de geschiedenis.

52: Het treffen tussen de Patriots en de Eagles is de 52ste editie van de Super Bowl. De eerste Super Bowl vond plaats op 15 januari 1967.

500$: De prijs van het goedkoopste ticket om er straks in Minneapolis bij te zijn. Voor de iets duurdere plaatsen betaal je al gauw 2.500 dollar.

2016: De bouw van het U.S. Bank Stadium van Minneapolis werd in 2016 voltooid. Het stadion heeft de vorm van een Vikingschip en kan tot 73.000 personen ontvangen.

15.997 $: Het bedrag dat een van de Patriots-fans neertelde om een plaatsje aan de 50 yard lijn te bemachtigen in het stadion.

56.000 $: Het prijzengeld voor elke speler in het verliezende kamp.

112.000 $: Het prijzengeld voor elke speler in het winnende kamp.

3.947.121 $: Het aantal mensen dat ooit een Super Bowl live in het stadion meemaakte. De drukst bijgewoonde editie is die van 1980. Toen verzamelden 103.985 kijklustigen in het Rose Bowl Stadium in Pasadena.

5.000.000-7.700.000 $: Het kostenplaatje in dollar voor een advertentie van 30 seconden tijdens de rust van de Super Bowl. Per seconde betaalt een adverteerder 256.666 dollar, kwestie van de gespaarde centjes goed te besteden...

28.000.000: Jawel, de Amerikanen verzetten 28 (!) miljoen kilogram chips op een Super Bowl-avond.

111.300.000: Het aantal kijkers dat vorig jaar de Super Bowl op televisie volgde in de Verenigde Staten. Bijna één op de drie Amerikanen heeft het evenement dus gezien.

325.000.000: Het aantal liters bier dat door de Amerikaanse kelen gegoten wordt tijdens de Super Bowl.

1.130.000.000 $: Het totale kostenplaatje van het U.S. Bank Stadium.

1.250.000.000: Naar verluidt worden op de avond van de Super Bowl ook nog eens 1,25 miljard kippenvleugels verorberd.