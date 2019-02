Een stadion van 1,6 miljard dollar, 325 miljoen liter bier en recordman Brady: de soms hallucinante cijfers achter de 53ste Super Bowl DMM

01 februari 2019

11u36 0 Meer Sport Zondag clashen de New England Patriots en de Los Angeles Rams in de strijd om de 53ste Super Bowl. De grote finale van het American Football (NFL) geniet ook hier steeds meer aandacht. Aan de andere kant van de oceaan blijft de Super Bowl hét grootste sportevenement van het jaar en dat gaat gepaard met uitzonderlijk cijfermateriaal.

3: Het is de derde finale op rij voor de New England Patriots. Enkel de Miami Dolphins (begin jaren 70) en de Buffalo Bills (begin jaren 90) deden het de Patriots voor om drie jaar naeen in de Super Bowl te verschijnen. Atlanta is bovendien voor de derde keer gaststand van het evenement. Voor de Rams misschien een voordeel: zij winnen de Super Bowl één keer en dat gebeurde in 2000 in Atlanta.

6: Verzilveren de Patriots hun favorietenstatus tegen de Los Angeles Rams, dan winnen ze voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Super Bowl. Enkel de Pittsburgh Steelers doen even goed. Bovendien kan sterspeler Tom Brady met zes gewonnen Super Bowls de meest succesvolle quarterback aller tijden worden. Ook bij verlies pakken de Patriots een record. Dan is het de eerste ploeg die de Super Bowl zes keer wist te verliezen.

9: Voor recordman Tom Brady is het de negende Super Bowl uit zijn carrière. De 41-jarige quarterback is ook de oudste deelnemer ooit. Zijn tegenhanger bij de Los Angeles Rams, Jared Goff, is 17 jaar jonger.

30: Het gewicht van de Vince Lombardi-Trofee in kilogram. Het moge duidelijk zijn, de winnaar beschikt best over een sterke arm. De eigenlijke waarde van het “kleinood” wordt geschat op zo’n 25.000 dollar.

33: Sean McVay is de jongste coach ooit in de finale van de Super Bowl. De man achter het succes van de Rams is daarmee een pak jonger dan sommige spelers op het veld. Het leeftijdsverschil met Tom Brady is bijvoorbeeld acht jaar.

53: Het treffen tussen de Patriots en de Rams is de 53ste editie van de Super Bowl. De eerste Super Bowl vond plaats op 15 januari 1967.

66: De leeftijd van Patriots-coach Bill Belichick. Hij is daarmee de op één na oudste coach in de geschiedenis van de Super Bowl. De leeftijd van Belichick is het dubbele van zijn collega bij de Rams.

2002: De 53ste Super Bowl is een heruitgave van de wedstrijd uit 2002. De Patriots wonnen toen van de Rams met 20-17 in Louisiana. Sindsdien wonnen de Rams nooit meer van de Patriots, ook niet in het reguliere seizoen.

2500-3000: De gemiddelde prijs in dollar voor een toegangsticket.

5792: Vierkante meter scherm in het Mercedes Benz-Stadium in Atlanta. Het videoscherm in het gaststadion van de Super Bowl is daarmee het grootste ter wereld.

59.000: Het prijzengeld voor elke speler in het verliezende kamp.

67.612: Toeschouwers in het stadion vorig jaar. Toen werd de 52ste Super Bowl in Minneapolis betwist. Dit jaar moeten het er in Atlanta meer dan 70.000 worden.

118.000: Het prijzengeld in dollar voor elke speler in het winnende kamp.

5.000.000-7.700.000: Het kostenplaatje in dollar voor een advertentie van 30 seconden tijdens de rust van de Super Bowl. Per seconde betaalt een adverteerder 256.666 dollar, kwestie van de gespaarde centjes goed te besteden. Bierbrouwer Anheuser-Bush kocht vijf en een halve minuut op.

103.400.000: Volgens officiële cijfers NBC het aantal Amerikaanse tv-kijkers van de Super Bowl vorig jaar. Daarmee kijken nog steeds één op drie Amerikanen naar de ontknoping in de National Football League (NFL). Procentueel gezien was er wel een daling met maar liefst 9 procent. Het waren de laagste cijfers in negen jaar tijd.

325.000.000: Het aantal liters bier dat door de Amerikaanse kelen wordt gegoten tijdens de Super Bowl.

400.000.000: De geschatte opbrengst voor de lokale economie in Atlanta.

1.250.000.000: Naar verluidt worden op de avond van de Super Bowl ook 1,25 miljard kippenvleugels verorberd in de Verenigde Staten.

1.600.000.000: Meer dan anderhalf miljard dollar kostte de bouw van het Mercedes Benz-Stadium in Atlanta. De tempel is de thuishaven van de Atlanta Falcons (NFL) en voetbalploeg Atlanta United FC (MLS). De arena werd opgeleverd in augustus 2017.

