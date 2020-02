Een reconstructie van de laatste uren van Bryant: “Lief, Kobe neemt ons mee met de helikopter” XC

09 februari 2020

13u23

Bron: New York Times De New York Times heeft een inkijk gegeven in de laatste uren van wijlen Kobe Bryant. Een gedetailleerde reconstructie. "Morgen gaan we samen op de foto."

Zondag 26 januari. Kobe Bryant kruipt in zijn Range Rover en rijdt naar de luchthaven John Wayne in Orange County. Een rustige vlieghaven, waar vooral chartervliegtuigen en privéhelikopters opstijgen en landen. Eenmaal aangekomen, zitten er een paar dozijn mensen in de wachtruimte. Sombere gezichten. Hun vluchten zijn uitgesteld vanwege de mist en beperkte zichtbaarheid.

Bryant en zijn medepassagiers lopen door de automatische schuifdeuren een andere ruimte in. Wat later springen ze in de Sikorsky S-76B-helikopter, om vervolgens om 9u06 op te stijgen. De bestemming: Thousands Oaks, waar het basketbalteam van Bryants dochter Gianna (13) meedoet aan de Mamba Cup, een toernooi op Bryants eigen sportacademie.

41 minuten na het opstijgen ontvangt sheriff Alex Villanueva een bericht van zijn assistent. “Incident. Een helikopter is ten zuiden van de 101-snelweg neergestort, er zijn vlammen gezien.” Tien minuten later komt er een update. Twee woorden springen in het oog: “Kobe confirmed.” Bryant is een van de slachtoffers.

We draaien de klok 24 uur terug. Bryant wordt vervoerd met de helikopter en komt laat in de ochtend aan op de Mamba Cup. Dochter Gianna is klaar om te schitteren op het tweedaagse toernooi, Kobe is de coach van haar team. Team Mamba.

Bryant wordt tussen de wedstrijden door belaagd door de fans. Na een toiletbezoek staan enkele jongens klaar om een foto te nemen met de basketballegende. “Kobe, Kobe, Kobe”, roepen ze. Het tovert een glimlach op het gezicht van Bryant.

Wat later zit dag één van het toernooi erop. Bryant verlaat het complex in een zwarte SUV, maar een jongetje van 13 staat in de weg. “Can I get a picture?” De Lakers-vedette antwoordt: “Morgen regelen we een foto.” Het ventje knikt tevreden.

“Kobe neemt ons mee met de helikopter”

In Orange County is baseballcoach John Altobelli op dat moment druk in de weer om zijn team voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De man is eveneens de vader van Alyssa, een teamgenote van Gianna Bryant. Papa John was er op dag 1 niet bij op de Mamba Cup, maar is van plan zijn dochter zondag wél aan te moedigen.

Plots rinkelt de gsm van John. Bryant zit aan de andere kant van de telefoon. Een uitnodiging om hem morgen te vergezellen richting de Mamba Cup. “Sweet. Kobe neemt ons mee met de helikopter”, vertelt John tegen een assistent-coach.

Zaterdag, 17 uur. Bryant slentert met z’n 3-jarige dochter Bianka door het luxueuze winkelcentrum op Fashion Island. Een vader-dochtermoment. De twee houden halt aan een koivijver om naar de vissen te kijken.

Een leuk tussendoortje voor Bryant, die later de NBA-match tussen ‘zijn’ La Lakers en Philadelphia 76’ers in de gaten houdt. Bryant weet dat goede vriend LeBron James hem gaat passeren op de All Time topschutterslijst van de NBA. En inderdaad. LeBron scoort 29 punten, Bryant is er snel bij om de Lakers-ster te feliciteren. “Blijf het spelletje voorwaarts stuwen”, tweet Kobe. “Veel respect, my brother.”

Iets na 20 uur spreken de twee basketiconen elkaar aan de telefoon. James, die de complimenten maar al te graag in ontvangst neemt, zet Bryant op luidspreker, zodat de andere spelers van de Lakers hem kunnen horen. Er wordt gelachen. Ook al verloren de Lakers net voordien tegen Philadelphia.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 Kobe Bryant(@ kobebryant) link

Zondag, 7 uur. Bryant en zijn dochter Gianni bidden in de kerk Our Lady Queen of Angels in Newport Beach. Ze krijgen de communie en vertrekken al snel weer om hun helikopter te halen. Bryant spreekt nog even met James, die het vliegtuig van Philadelpia richting Los Angeles neemt. Ook stuurt hij nog een berichtje naar Shareef O’Neal, zoon van Shaquille. “You good fam?”

9u06. Bryant en zijn gasten stijgen in het mistige weer op met de Sikorsky S-76B-helikopter. Aan boord: Kobe Bryant, Gianna Bryant, Ara Zobayan (piloot), Alyssa Altobelli, John Altobelli, Keri Altobelli (John en Keri zijn de ouders van Alyssa), Christina Mauser (basketcoach), Payton Chester (teamgenote van Gianna) en Sarah Chester (mama van Payton).

25 minuten later klinkt de stem van piloot Zobayan krakerig in de luchtverkeerstoren van Burbank. De helikopter is al een tijdje aan het rondcirkelen boven de dierentuin van Los Angeles, en dat op amper 270 meter hoogte. De mist is zo dik dat vliegen gevaarlijk is geworden. De politie van Los Angeles houdt uit veiligheidsoverwegingen zelfs haar twee heli’s aan de grond.

9u40. Opnieuw een krakerige stem, deze keer is het de verkeersleider die piloot Zoboyan oproept. Hij vliegt niet langer op zijn instrumenten, maar op het zicht. Een normale procedure in zulke weersomstandigheden. Zoboyan wil vluchtassistentie vanuit de toren, om crashes met ander verkeer in de lucht te vermijden. De stem in de verkeerstoren laat weten dat de heli te laag vliegt om assistentie te krijgen.

De onrust neemt toe in de luchtverkeerstoren. “Je vliegt nog steeds te laag.” Plots verdwijnt de helikopter van de radar. Kobe en zijn metgezellen crashen tegen een helling nabij Calabasas, op een kleine 50 kilometer van Los Angeles. Alle inzittenden komen om.