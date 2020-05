Een nieuwe (mentale) uitdaging: Franse sprintcoach traint Borlées in zomer VH

30 mei 2020

08u23 0 Atletiek Trop is soms te veel, dat beseft ook Jacques Borlée en dus besloot de Brusselse trainer om zijn drie sprintende zonen even los te laten. Deze zomer vertrouwt hij Kevin, Jonathan en Dylan Borlée toe aan de gereputeerde Franse spurtcoach Guy Ontanon (62).

Het plan is dat de Borlées zich tijdelijk toeleggen op de 100m en 200m - het is eens wat anders dan hun gebruikelijke 400m. Blijkbaar kunnen de broers een nieuwe (mentale) uitdaging gebruiken. Het is de bedoeling dat Ontanon en zijn trainingsgroep geregeld naar België komen, terwijl de broers zich ook af en toe naar het Franse nationale trainingscentrum in Parijs verplaatsen. De afspraak is nog niet officieel, maar Ontanon kreeg al de toestemming van de Franse technische directeur. Jacques Borlée blijft wel zijn andere atleten, zoals Sacoor, Camille Laus en Hanne Claes, trainen.

