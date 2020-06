Een lastminutebeslissing: Kobe Bryant steeg op fatale dag 45 minuten vroeger op dan voorzien XC

19 juni 2020

09u47 4 Meer sport Trieste onthulling door de persoonlijke assistent van Kobe Bryant. De basketlegende steeg op de dag van de fatale crash 45 minuten vroeger op dan voorzien. Een lastminutebeslissing.



Kobe Bryant, zijn 13-jarige dochter Gianna en zeven andere inzittenden lieten op 26 januari het leven na een helikoptercrash in de heuvels van Californië. Dichte mist was wellicht de oorzaak van het ongeluk, zo bleek uit een onderzoek van de National Transportation Safety Board (NTSB).

Bryant en zijn medepassagiers stegen die dag omstreeks 9 uur op. Ze waren op weg naar Thousands Oaks, waar het basketbalteam van Bryants dochter Gianna zou meedoen aan de Mamba Cup, een toernooi op Bryants eigen sportacademie.

Vroeger op toernooi

Nochtans was de vlucht niet om 9 uur, maar om 9.45 uur voorzien. Zo vertelde Cate Brady, de persoonlijke assistent van ‘Kobe’, aan de onderzoekers van de crash. “De avond voor het ongeluk werd het vertrekuur van de vlucht alsnog gewijzigd van 9.45 uur naar 9 uur”, aldus Brady. “Kobe wilde wat vroeger op het jeugdbasketbaltoernooi arriveren om een eerdere wedstrijd te kunnen bekijken. Dus besloten we het uur aan te passen.”

Een tragische beslissing, zo bleek - al is het niet duidelijk of het later veiliger was geweest. De helikopter stortte ongeveer een uur na opstijgen (omstreeks 10 uur) neer. Bryant stond bekend als een enorme fan van het vrouwenbasketbal. Zo ging hij geregeld naar wedstrijden van jonge speelsters kijken om tegenstanders van zijn dochter Gianna te scouten. Het was Kobe’s droom dat ze het ooit tot de WNBA zou schoppen.

