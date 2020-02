Eén en twee voor de Belgen in Ironman 70.3 van Dubai: Aernouts wint na nek-aan-nekrace van Heemeryck DMM

07 februari 2020

08u59 0 Ironman Bart Aernouts is sterk aan zijn triatlonseizoen begonnen. Na zijn vierde plaats in de 70.3-Ironman van Zuid-Afrika enkele weken geleden was hij nu de beste in Dubai. Hij haalde het na een Belgisch onderonsje van Pieter Heemeryck.

Twee Belgische profs aan de start in het Midden-Oosten en het waren niet de minsten. Met Bart Aernouts en Pieter Heemeryck stonden onze twee beste triatleten op de halve afstand er aan de start. Aernouts was vorig jaar 6de op het WK in Nice. Pieter Heemeryck domineerde dan weer de wedstrijden op de halve afstand in het Challenge Circuit.

In Dubai was voor de mannelijke profs één kwalificatieslot voor het WK 70.3 in Taupo (Nieuw-Zeeland) te verdienen. Die wedstrijd gaat eind dit jaar door op 29 november en is voor veelzijdige triatleten in principe dus te combineren met het WK op de lange afstand in Hawaï halverwege oktober.

Heemeryck maakte er recent op Velofollies geen geheim van dat hij dit jaar op beide kampioenschappen aan de start wil staan. Bart Aernouts deed het vorig jaar al. In Hawaï werd hij 9de, in Nice zoals gezegd dus 6de. Twee top-Belgen dus voor één slot in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat kon alleen maar vonken geven.

Heemeryck nam de kopstart door na 22:47 met het eerste groepje mee uit het water te komen. Titelverdediger Bowden aan zijn zijde. Aernouts gaf 3:25 toe in zijn minst goeie discipline, maar reed in Dubai wel met een nieuwe fiets rond. Eerder deze week kondigde hij een samenwerking met Trek aan en dat hebben z’n concurrenten in Dubai geweten.

El belga Bart Aernouts gana el IM 70.3 de Dubai (1ª prueba de la triple corona). Sus parciales:

- 1.900 m 🏊🏼‍♂️ en 26:02 min (1:23 min/100m)

- 90 km 🚴🏼‍♂️ en 1:52:36 h (48 km/h)

- 21,1 km 🏃‍♂️ en 1:10:54 h (3:20 min/km)

-Tiempo total: 3:33:45 h pic.twitter.com/l46KQNcqEa El Atleta Cuerdo(@ El_AtletaCuerdo) link

48 km/u

Aernouts stoomde in het 90 kilometer lange fietsnummer het gat in één ruk dicht. Met de beste fietstijd van het hele pak (1u52 voor 90 km!) denderde hij aan een gemiddelde van 48 kilometer per uur op kop de wisselzone in. Dat terwijl Heemeryck zich voorin handhaafde naast de Zweed Jesper Svensson en de Deen Magnus Ditlev. Met z’n vieren uit de startblokken in het lopen dus.

Ditlev viel snel na de wissel af en ook Svensson kon het hoge tempo van onze twee landgenoten niet volgen. Aernouts gooide iets over halverwege de beuk er helemaal in, Heemeryck kon na 14 kilometer net niet volgen en verloor daarna in een spannend duel seconde per seconde. Met een halve marathon in 1u12 trok Aernouts het laken naar zich toe.

Heemeryck werd tweede op 1:24. Titelverdediger Bowden vervolledigde het podium met 2:46 achterstand. Met zijn overwinning is Aernouts zeker van z’n slot voor Taupo. In 2016 eindigde hij al eens derde in Dubai. Op de erelijst verkeert hij in mooi gezelschap, ook Jan Frodeno, Javier Gomez en Alistair Brownlee wonnen ooit in Dubai. Het is de tweede internationale triatlonzege van een Belg dit seizoen, Diego Van Looy won vorige week nog de Israman in Israël.

