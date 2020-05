Een eindeloos zwembad, sauna en gigantische fotomuur: de ultieme trainingsbunker van Canadese triatleet die Van der Poel op Zwift het nakijken gaf DMM

08 mei 2020

11u49 0 Triatlon Yves Lampaert en Oliver Naesen stelden vandaag in onze krant hun krachthonk voor. Al verbleekt dat bij de ‘pain cave’ van triatleet Lionel Sanders in Canada. Het resultaat: een trainingsbunker compleet met zwembad en sauna.

Hij was in 2017 tweede in de iconische Ironman van Hawaï. Een tiental jaar geleden sukkelde hij nog met een drugsverslaving, maar nu is Lionel Sanders (32) één van de beste triatleten ter wereld. De Canadees uit Windsor in Ontario legde er vorige maand nog Mathieu van der Poel en enkele andere wielerprofs op in een wedstrijd op Zwift. Geen verrassing, want Sanders traint uren aan een stuk in zijn krachthonk op de virtuele koersapp.

Sanders komt dan ook - enigszins verrassend voor een triatleet - weinig buiten. De man heeft de kelder onder zijn woning in Ontario in een waanzinnige trainingsruimte omgebouwd. Vorig jaar gaf hij aan zijn volgers op Youtube in ‘MTV Cribs’-stijl een inkijk in zijn ‘pain cave’. Blikvanger is een ‘endless pool’. Een groot ligbad dat kunstmatige stroming creëert, waardoor je als zwemmer geen baantjes hoeft te trekken en je gewoon ter plekke je zwemslag kan oefenen.

“Gekocht met mijn prijzengeld”, vertelt Sanders in het bijhorend Youtube-filmpje. “Ik zwem hier drie keer per week in. Er zijn geen keerpunten zoals in een gewoon zwembad en dat simuleert de wedstrijdomstandigheden in open water op een betere manier. Ik heb ook spiegels onderaan het bad aangebracht om mijn techniek te verbeteren. Een investering die elke cent waard is geweest.”

Zwembad en sauna

Verder in de ‘pain cave’ van Sanders: twee loopbanden, waarvan één bij elke stap wat meegeeft om de druk op de ligamenten te verlichten. De andere loopband dient dan weer om snelheid op te drijven en intervaltraining te doen tot 24 kilometer per uur. Ook de set-up voor de fietstrainingen is voorzien van spiegels, daarnaast springt een gigantische fotomuur in het oog van Sanders op de Ironman van Hawaï.

De triatleet heeft in z’n kelder ook een warmtekamer gehad, maar die heeft hij omgebouwd tot opslagruimte voor fietsmateriaal. “Ik ontdekte dat mijn lichaamstemperatuur al warm genoeg wordt als ik bij fiets- of looptrainingen op de rollen gewoon de luchtventilator uitzet. Als het dan toch moet, heb ik nog een sauna. Dat komt in de winter van pas als voorbereiding op Ironman-wedstrijden in het zuiden.”

Sanders heeft naast zijn zwem-, opslag-, loop- en fietsruimte ook nog heel wat fitnesstoestellen staan om aan krachttraining te doen. Meest in het oogspringend is een peddle-machine om zijn armslag bij het zwemmen in te oefenen. Sanders brengt naar eigen zeggen makkelijk meer dan twintig uur per week door in zijn ‘pain cave’. ‘s Zomers stoomt de Canadees zich meestal klaar voor de Ironman van Hawaï met trainingskampen in Arizona.

Bekijk hieronder het volledige filmpje:

Lees ook:



Virtueel is toch wat anders: Van der Poel kraakt meteen in ‘Ronde van Zwift’, Belg dropt bommetje maar triatleet viert

Naesen en Lampaert tonen hun ‘pain cave’: “À bloc gaan, je moet dat durven”