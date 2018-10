Eén dag na de Gouden Spike wint Koen Naert voor eigen volk de halve marathon in Brugge DMM

Europees marathonkampioen Koen Naert heeft de halve marathon van Brugge gewonnen in 1u05:21. Gisteren werd hij nog bekroond met de Gouden Spike. Willem Van Schuerbeeck, die net als Naert de olympische marathon liep in Rio in 2016, won in Brugge de volledige afstand in 2u22:55.

Naert gaf om 9 uur het startschot van de marathon, en trad nadien zelf aan op de halve afstand. Veel tegenstand had hij daarin niet, want nummer twee Tomas Debevere finishte op liefst zeven minuten. Het persoonlijk record van Naert op de halve marathon staat sinds het WK in Valencia in maart van dit jaar op 1u01:42. De volgende wedstrijd van Naert wordt de prestigieuze Zevenheuvelenloop in het Nederlandse Nijmegen, waar hij op een wedstrijd over 15 kilometer ook landgenoot Bashir Abdi zal tegenkomen.

De beste vrouw op de halve marathon was Anne-Marie Danneels in 1u22:10. Ook Van Schuerbeeck had op de hele afstand weinig tegenstand, en finishte ruim boven zijn persoonlijk record van 2u12:49. Voormalig triatleet Rutger Beke werd in Brugge tweede in 2u34:20. Ann Van Den Berghe was de snelste vrouw in 2u54:07

Nieuwe recordtijd in Amsterdam

Lawrence Cherono heeft voor het tweede jaar op rij de marathon van Amsterdam gewonnen. De 30-jarige Keniaan liep de wedstrijd over 42,195 kilometer door de hoofdstad in nagenoeg ideale weersomstandigheden in een parcoursrecord van 2u04:06. Hij haalde meer dan een minuut af van de oude recordtijd die hij vorig jaar liep (2u05:09). Het is ook de snelste marathon ooit gelopen op Nederlandse bodem. Duncan Kibet liep in 2009 2u04:27 in Rotterdam.

Hardloopgrootheid Kenenisa Bekele kon zijn favorietenrol niet waarmaken. De Ethiopiër, meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter en als topattractie naar Amsterdam gehaald, moest na 30 kilometer lossen uit de kopgroep en stapte in de 41e kilometer, vlak voor de finish in het Olympisch Stadion, uit.