Een 10 is niet voldoende en zelfs collega’s dansen mee: gymnaste pakt op medley van Michael Jackson uit met sensationele grondoefening Hans Op de Beeck

14 januari 2019

09u19 0 Meer Sport Van de grondoefening waarmee Katelyn Ohashi (21) het voorbije weekend uitpakte, zijn ze tijdens de Collegiate Challenge in het Amerikaanse Anaheim nog niet bekomen. Gymnastische perfectie.

Niet verwonderlijk dat Ohashi, die uitkomt voor de University of California (UCLA), een perfecte tien achter de naam kreeg en het filmpje van haar routine viraal ging. Inmiddels al elf miljoen keer bekeken. “Een tien is niet voldoende”, tweette UCLA. Voor Sports Illustrated was de oefening ronduit “perfectie”, HuffPost had het over "puntgaaf”. Vooral de manier waarop Ohashi enkele keren, vooral tijdens haar finale, meteen weer opspringt na een perfecte split maakt grote indruk. Nog meer flexibel kan moeilijk. Om nog maar te zwijgen van haar charisma. Haast al haar collega’s aan de zijlijn die mee dansten. Haar perfecte score bezorgde UCLA ook de winst in een strijd van vier universiteiten.

Zware blessure

Het was pas de tweede keer dat Ohashi, co-kampioene en teamkampioene op de grond van het NCAA (National College Athletic Association), in competitie uitpakte met deze routine gebaseerd op vooral muziek van Michael Jackson, maar ook de eerste keer verwierf ze er grote faam mee. “We vroegen ons af hoe ze dat nog kon verbeteren”, aldus haar coach Valorie Kondos Field in de Los Angeles Times. “Maandenlang hebben we gewerkt aan deze nieuwe oefening, maar zelfs daarna wou Ohashi nog steeds meer salto’s en nieuwigheden toevoegen. Ongelofelijk gewoonweg, hoeveel dingen ze in deze routine doet die ze niet eens verondersteld is te doen.” Nu deed ze ‘Earth Wind and Fire’s ‘September’, The Jackson 5’s ‘I Want You Back’ en ‘The Way You Make Me Feel’ haar geweldige oefening begeleiden.

Voor ze voor UCLA uitkwam, was Ohashi een gymnaste op het allerhoogste niveau, tot ze een schouder- en rugblessure opliep. Door die zware blessure zag ze zich genoodzaakt om af te zakken naar het college-niveau.

My vagina hurt just watching that! LOL 🦌Abby(@ AbbyismsUneditd) link