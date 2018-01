Eddy Merckx is negende keer Belgisch kampioen driebanden nadat hij de wereldkampioen verslaat Redactie

In een strijd tussen twee titanen heeft Eddy Merckx vandaag voor de negende keer het Belgisch kampioenschap driebanden gewonnen. In het Casino van Blankenberge versloeg de nummer twee op de wereldranglijst in de finale 's werelds nummer een Frédéric Caudron met 40-27.

In een aanvankelijk gesloten finale nam Merckx dankzij een reeks van zeven voor de pauze een 22-14 voorsprong. Merckx, die vorig jaar op het WK in de finale zijn meerdere moest erkennen in Caudron, ging op zijn elan door. Met series van vijf, zes en nogmaals vijf werd het 38-14. Caudron kon nog milderen tot 39-19, maar in de 20e beurt was de negende Belgische titel voor Merckx een feit.

"Ik heb een fantastisch seizoen achter de rug", reageerde Merckx. "Tweede worden op het WK, dan winst in de wereldbeker in Hurghada en nu mijn negende nationale titel. Ik had natuurlijk ook liever de wereldtitel gewonnen, maar Frédéric was toen meer dan een maatje te sterk. Ik beschouw deze titel niet als een revanche voor het WK, maar een overwinning tegen de nummer een van de wereld is altijd meegenomen. In juni staat hier in Blankenberge een wereldbeker op het programma, iets waar natuurlijk iedereen naar uitkijkt."

In de strijd om de derde plaats nam Roland Forthomme met 40-3 de maat van Ronny Brants. In het vrij spel toonde Patrick Niessen zich voor de tiende keer de beste. Eddy Leppens kroonde zich voor de vierde keer tot Belgisch kampioen bandstoten. In de finale van de 5 Pins was Peter Debaes met 3-0 te sterk voor Peter Mostrey.