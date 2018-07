Eddy Casteels stopt na dertien jaar als bondscoach van Belgian Lions Redactie

08 juli 2018

13u43

Bron: Belga 0 Meer Sport Eddy Casteels (57) heeft beslist om niet verder te gaan als bondscoach van de Belgian Lions. Dat heeft de Belgische basketbalbond zopas bekendgemaakt.

Maandag stond Casteels dus voor het laatst aan het hoofd van het nationale basketbalteam. De Belgian Lions wonnen toen met 79-77 van Bosnië en Herzegovina in hun laatste wedstrijd in de voorronde voor het WK van 2019 in China, waarvoor ze al uitgeschakeld waren.

Casteels, met 190 caps recordhouder als Belgisch bondscoach, werd in 2005 aangesteld bij de Belgian Lions en zette België opnieuw op de Europese basketbalkaart. De Mechelaar wist met de Belgian Lions vier keer op een rij het EK te bereiken (2011, 2013, 2015 en 2017), met als beste resultaat een negende plaats op het EK van 2013 in Slovenië.

"Na vier opeenvolgende EK's was er de challenge ons voor de eerste keer te kwalificeren voor een WK. Het systeem van de windows was voor ons geen meevaller en de ambitie om naar een WK te gaan werd niet ingevuld", verklaart Casteels, sinds januari van dit jaar coach van de Leuven Bears.

"Schitterende nieuwe lichting"

"Vraag me geen hoogtepunten in die dertien jaar", vervolgt Casteels. "Het was voor mijn één groot avontuur en vooral een eer om met een geweldige staf en spelers als onder meer Axel Hervelle, Christophe Beghin, Quentin Serron, Sam Van Rossom en Roel Moors te kunnen samenwerken."

"Wie mijn opvolger wordt, weet ik niet. Maar ik wens hem veel succes. De staf weet dat ik mijn assistenten Roel Moors en Serge Crevecoeur hoog in het vaandel draag. Het zijn enorm getalenteerde en jonge coaches. En last but not least: er staat met onder anderen Thomas Akyazili, Vincent Kesteloot, Retin Obasohan, Ismael Bako, Hans Vanwijn en Manu Lecomte een schitterende nieuwe lichting klaar." Woensdag komt het management van de Lions bijeen om de toekomst te bespreken.