Dylan en Kevin Borlée komen in Parijs geen stap dichter bij WK, Van der Plaetsen geeft op met blessure Redactie

24 augustus 2019

21u29

Bron: Belga 0 Atletiek Dylan en Kevin Borlée zijn als eerste en tweede gefinisht op de 400 meter in het voorprogramma van de Diamond League in Parijs. Dylan was de beste in 46.24, Kevin liet 46.42 optekenen. Voor het WK atletiek in Doha is een heel ander niveau nodig, want daarvoor bedraagt de limiet 45.30.

De wedstrijd waarin de twee broers Borlée zaterdag startten in Parijs kan behoorlijk triest genoemd worden. Behalve onze twee landgenoten stond alleen de volstrekt onbekende Fransman Gilles Biron aan de start, die werd uiteindelijk derde en laatste in 47.19. Dylan Borlée klopte net als afgelopen donderdag in Oordegem zijn broer Kevin. Toen waren de chrono's nog eerder hoopgevend met oog op het WK. Dylan liep er 45.74, Kevin 46.07.

Jonathan Borlée wacht zondag in Madrid een interessantere wedstrijd. Hij treft op de nagelnieuwe piste van Madrid, die bovendien op hoogte ligt, verschillende wereldtoppers. Een uitgelezen kans om een snelle tijd neer te zetten. De drie broers hebben nog tot 6 september om zich te plaatsen voor het WK atletiek, van 27 september tot 6 oktober in Doha.

Zaterdagavond komen Ben Broeders en Thomas Van der Plaetsen nog in actie op de Diamond League in Parijs op respectievelijk het polsstokspringen en de driekamp. Beiden zijn al geplaatst voor Doha.

Van der Plaetsen moet opgeven met hamstringproblemen, Broeders 4de in polsstokspringen

Thomas Van der Plaetsen heeft de driekamp op de Diamond League atletiek in Parijs na één onderdeel moeten staken met hinder aan de hamstrings. Ben Broeders ging in het polsstokspringen over 5m60, goed voor plaats vier.

Van der Plaetsen begon zijn driekamp met het kogelstoten, niet meteen een voltreffer. Hij werd zesde en laatste met 13m36, zijn persoonlijk record staat op 14m28. De winst ging naar Kevin Mayer, de Franse wereldrecordhouder op de tienkamp, die met 17m08 zijn persoonlijk record met meer dan een halve meter verbeterde. Hij is duidelijk klaar voor het WK atletiek in Qatar.

Bij de tweede proef van de driekamp, het verspringen, ging Van der Plaetsen niet meer van start. “Hij heeft een klein probleem aan de hamstrings en wilde geen risico’s nemen met oog op het WK”, vertelde zijn zus en manager Helena Van der Plaetsen. “Het is geen erge blessure.”

Broeders, die net als Van der Plaetsen al gekwalificeerd is voor het WK atletiek in Doha, deed het in zijn allereerste Diamond League meer dan behoorlijk. Hij bleef wel zestien centimeter onder zijn eigen Belgisch record, maar dwong in een sterk deelnemersveld de vierde plaats af. Hij hield onder meer de Fransman Renaud Lavillenie achter zich, die over dezelfde hoogte sprong, maar daar meer pogingen voor nodig had. De winst ging naar de Amerikaan Sam Kendricks, die 6m00 sprong en het meetingrecord evenaarde.