Duw krijgt zware gevolgen: Belgian Lion Lasisi kent straf na “vrijwillig fysiek contact” met ref YP

11 april 2019

15u41

Bron: Belga 7 Basketbal Oostende-speler en Belgian Lion Elias Lasisi heeft van de Disciplinaire Commissie van de Pro Basketball League een schorsing tot 10 september 2019 gekregen voor zijn uitsluiting in de inhaalwedstrijd van dinsdagavond in en tegen Luik. Daarna hangt hem nog een voorwaardelijke schorsing van twee jaar boven het hoofd. Die wordt effectief bij nieuwe feiten voor 31 december 2019. Dat maakte de Pro Basketball League vandaag bekend. Lasisi kreeg ook nog een boete van 2.500 euro.

De sanctie komt er na “vrijwillig fysiek contact” met scheidsrechter Nick Van den Broeck, dinsdag in het slot van het duel in Luik. De club heeft nu 48 uur de tijd om in beroep te gaan, maar gezien de ernst van de feiten, zal dat beroep niet opschortend werken. Ook in afwachting van een eventuele beroepsprocedure blijft de speler dus sowieso geschorst.

Wedstrijdbeelden legden de zware overtreding van Lasisi dinsdagavond vast. De Belgian Lion kreeg in het begin van het vierde kwart een fout tegen gefloten in de Luikse Country Hall en trok meteen witheet van woede naar de scheidsrechter, die op dat moment met zijn rug naar hem gekeerd stond. Met een welgemikte schouderduw legde hij de referee tegen de vlakte en die bleef daar ook enkele tellen liggen.



Ontsnapt aan erger

Lasisi werd meteen uitgesloten en krijgt er nu dus nog een stevige schorsing bovenop. Die kon echter nog zwaarder zijn: op het vrijwillig toebrengen van slagen of vrijwillig fysiek contact tegenover officials, scheidsrechters en niet-officials staan immers schorsingen van vier speeldagen tot drie jaar en een boete van 1.000 tot 10.000 euro, zo blijkt uit artikel 56 van het reglement van de Pro Basketball League.

Oostende won de inhaalwedstrijd uiteindelijk vlot met 67-91 en is in de stand daardoor opnieuw alleen leider. Het heeft één punt voor op Antwerp, maar dat heeft ook nog een inhaalmatch tegen Luik te goed.