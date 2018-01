Dusan Djordjevic (Oostende) staat opnieuw in de basis in Polen SDDH

23 januari 2018

06u00 0 Meer Sport Landskampioen Oostende verdedigt vanavond zijn gedeelde vierde plaats in groep D van de Champions League, op bezoek Zielona Góra.

De Poolse kampioen staat momenteel op de laatste plaats (4-7), maar dankzij enkele nieuwe sponsors werd in de winterstop niet op een euro gekeken. Naast de nieuwe coach Andrej Urlep werd Edo Muric aangetrokken, vorig jaar nog Europees goud op Eurobasket met Slovenië. Voorts zetten ook de Litouwer Gecevicius en de Serviër Markovic hun handtekening. Het legde de Polen geen windeieren, want het nieuwe kalenderjaar werd aangevat met zeges tegen de toppers Besiktas en Avellino. Oostende, mét Djordjevic, kan zich in deze fase van de competitie geen nederlaag veroorloven, wil het straks bij de laatste vier eindigen en zo doorstoten naar de volgende ronde. In een uiterst spannende groep is alles nog mogelijk. De zesde confrontatie overigens tussen beide teams. Oostende won er vier, waarvan ook de heenmatch in de huidige campagne met 82-78. “We staan straks tegenover een compleet nieuwe ploeg die al liet zien waartoe het in staat is”, weet Gjergja.

“Dankzij de nieuwe coach spelen ze veel agressiever en staat de verdediging op punt. De groep heeft hierop goed gereageerd en dat vertaalt zich in mooie resultaten. Het wordt dus ongetwijfeld een moeilijke match, waarin Djordjevic opnieuw in de basisvijf komt te staan. Misschien een paar dagen eerder dan verwacht, maar ik ben individueel met hem aan het werk geweest en hij ondervindt geen enkele last meer. Waarom zouden we het dan niet proberen om hem een tiental minuten te brengen, zeker ook in functie van de bekerwedstrijden later deze week. Het zal immers belangrijk zijn om de controle over de match te behouden gedurende veertig minuten. Over de volgende ronde denk ik niet. We zitten in de zwaarste poule en indien we ons niet kwalificeren, trekken we er een streep onder en nemen we hetgeen we geleerd hebben mee voor de toekomst. Als de kans zich voordoet, zullen we die uiteraard proberen te grijpen”, besluit Gjergja.