Duitser Wellbrock pakt WK-goud op 10 km in open water, Vanhuys eindigt 15de LPB

16 juli 2019

08u54

Bron: Belga 2

Logan Vanhuys is op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju op de vijftiende plaats geëindigd op de tien kilometer in open water. Vanhuys legde de afstand af in 1u48'17". Met die tijd was onze landgenoot ruim 20 seconden trager dan de Duitse winnaar Florian Wellbrock, die in 1u47'55" afklokte. De Fransman Marc-Antoine Olivier (1u47'56") en de Duitser Rob Muffels (1u47'57") vervolledigden het podium. Met zijn vijftiende plaats grijpt Vanhuys (voorlopig) naast een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Alleen de top tien van de race was zeker van olympische deelname.