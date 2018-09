Duitser Frodeno wint WK Ironman 70.3, Pieter Heemeryck eindigt knap vijfde LPB

02 september 2018

13u13

Bron: Belga 0 Meer Sport Pieter Heemeryck is in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth vijfde geworden op het WK triatlon lange afstand, of Ironman 70.3. Voor de 28-jarige Leuvenaar is het zijn beste resultaat tot nu toe. De winst was net als in 2015 voor de Duitser Jan Frodeno.

Frodeno, de olympische kampioen triatlon van Peking 2008 en tweevoudig winnaar in Hawaï, legde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u36:31. De 37-jarige Duitser ging de Brit Alistair Brownlee vooraf, de olympische kampioen van Rio 2016, die op 1:10 finishte. De Spaanse titelverdediger Javier Gomez Noya was derde op 1:55.

Heemeryck fietste geweldig en begon samen met het podiumtrio aan zijn halve marathon, maar moest op het einde nog de Amerikaan Ben Kanute laten passeren. Een vijfde plaats is hoe dan ook de beste prestatie van Heemeryck tot op heden. Vorig jaar werd hij in het Amerikaanse Chattanooga tiende bij zijn debuut.

"Ik ben supertevreden, vooral omdat dit totaal onverwacht komt", reageerde Heemeryck. "Ik droomde er wel van, maar door de sterke concurrentie was top tien een realistischer doel. Bij het fietsen had ik een technisch probleem, maar gelukkig pas in de laatste vijftien kilometer. Ik kon contact houden met de kopgroep. In het lopen voelde ik me niet geweldig, maar gelukkig kon ik toch die mooie vijfde plaats in de wacht slepen."

Heemeryck overweegt al een tijdje een overstap naar de volledige Ironman, maar die stelt de leerkracht LO nog even uit. "Dat wordt iets voor 2019 of 2020. Door mijn halftijdse job maak ik te weinig trainingskilometers in vergelijking met andere profatleten."