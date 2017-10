Duitse outsider Lange wint Ironman Hawaï, Van Lierde vindt tas met voeding en drank niet terug en geeft op 23u05 11 PHOTO NEWS Links: De Duitser Patrick Lange kwam als eerste over de aankomst. Rechtsboven: Frederik Van Lierde tijdens het fietsen. Meer Sport Kailua-Kona, Hawaï, was afgelopen nacht alweer het toneel van het hoogtepunt van het triatlonjaar: de 41ste Ironman van Hawaï. Bij de mannen ging de zege naar de Duitse outsider Patrick Lange. In een recordtijd (8u01:40) werkte hij de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en marathon af. De Zwitserse Daniela Ryf (8u50:47) maakte haar favorietenrol dan weer waar bij de vrouwen bij de vrouwen. Frederik Van Lierde, onze Belgische hoop, zat lang mee in de kopgroep maar kende halfweg het fietsnummer brute pech. De winnaar van 2013 moest vijf minuten lang wachten op zijn zak met voeding en drank in de bevoorradingszone en gaf wat later op.

Er werd meteen verschoeiend gestart. Frederik Van Lierde kon aanvankelijk goed meeschuiven met de koplopers, terwijl Bart Aernouts -de tweede Belgische prof aan de start- meteen flink wat terrein prijs moest geven. Dat gold ook voor Patrick Lange, de uiteindelijke winnaar.



Na het zwemmen en het fietsen lag Lange op negen minuten achterstand van de Canadees Lionel Sanders. Ook halverwege de afsluitende marathon was hij nog altijd zes minuten verwijderd van de koppositie.



Maar Lange leek op het laatste stuk hernieuwde energie te hebben gekregen, terwijl het kaarsje bij Sanders langzaam uitging. Met nog minder dan vijf kilometer te gaan, liep hij de koploper voorbij om solo af te gaan op de finish. Daar bleek hij met zijn eindtijd van 8u01:40 zelfs ruim twee minuten sneller dan het record dat sinds 2011 op naam stond van de Australiër Craig Alexander.

AP

LEAD CHANGE: With less than 3 miles to go, @PatrickLange1 passes @LSandersTri to take the top spot. #IMKona #IMWC



Catch the finish of the pro men's race LIVE here: https://t.co/4rHhIjHAWH pic.twitter.com/CbvGwNwoSe IRONMAN Triathlon(@ IRONMANtri) link

De 31-jarige Duitser was uiteindelijk sneller dan de Canadees Lionel Sanders (8u04:07) en de Schot David McNamee (8u07:11). De Duitser volgt zijn landgenoot Jan Frodeno, die de vorige twee edities op zijn naam schreef, op als titelhouder. Frodeno kampte al van bij de start gisteren met rugproblemen en finishte uiteindelijk in 9u15:44, ruim een uur trager dan de tijd waarmee hij vorig jaar won.

AP

AP

Patrick Lange is the 2017 IRONMAN World Champion in a record time of 8:01.39 beating Craig Alexander's 2011 record of 8:03.56! pic.twitter.com/qChT0AHPty — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) 15 oktober 2017

Van Lierde geeft op na fout organisatie, Aernouts twaalfde

Bij de mannen namen ook twee Belgische profs deel: ex-winnaar Frederik Van Lierde (38) en Bart Aernouts (33). Zij haalden de top 10 niet.



Frederik Van Lierde vertoefde tijdens het zwemmen en ook in het fietsen lang in de kopgroep. Alleen toen de toppers in het wielrennen Sebastian Kienle en ex-wielrenner Cameron Wurf een versnelling hoger trapten, moest Van Lierde passen. Bewust, bleek niet veel later. Want wat was er gebeurd? In de bevoorradingszone stonden ze niet klaar met zijn tas, waarin voeding en drank zat. De triatleten hebben halverwege recht op een 'special needs bag' met persoonlijke bevoorrading. De organisatie moet die zakken op de juiste plaats brengen, maar met die van Van Lierde was dat klaarblijkelijk niet gebeurd. Het was een mentale opdoffer voor Van Lierde, die aanvankelijk wegzakte naar een dertiende plaats en gaf tijdens de marathon gedesillusioneerd op.



Bart Aernouts deed het slecht in het zwemnummer en was meteen op achtervolgen aangewezen. Na 122 kilometer fietsen lag hij op een 32ste plaats, op een kwartier van de koplopers. Tijdens de marathon, zijn specialiteit, rukte hij verder op naar de 21ste plaats na 16 kilometer. Na een puike inhaalrace werd Aernouts uiteindelijk twaalfde.

EPA

Ryf wint voor de derde keer op rij bij de vrouwen

De Zwitserse triatlete Daniele Ryf behaalde zaterdag haar derde Ironman-titel op rij. Ze finishte de triatlon in 8u50:47, voor de Britse Lucy Charles (8u59:38) en de Australische Sarah Crowley (9u01:38).



Charles voerde een groot deel van de wedstrijd het pak aan, maar ze werd op het einde van het fietsen ingehaald door Ryf. De Zwitserse, die de Ironman van Hawaï ook al in 2015 en 2016 op haar naam schreef, liep daarna een scherpe marathon (3u00:02), waarmee ze haar voorsprong op de Britse nog kon vergroten.



Bij de vrouwen nam slechts één Belgische prof deel. Alexandra Tondeur (30) finishte buiten de eerste tien.