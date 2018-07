Duitse kogelstootkampioene lichtgewond na auto-ongeluk XC

22 juli 2018

11u35

Bron: Belga 0 Meer Sport De Duitse kogelstootkampioene Christina Schwanitz is gisteravond op de weg naar de opnames van het programma Aktuellen Sportstudio van de Duitse televisiezender ZDF betrokken geraakt bij een auto-ongeluk.

De 32-jarige Schwanitz, die zich een dag eerder met een worp van 20,06 meter tot Duits kampioen kroonde, werd nadien naar het ziekenhuis afgevoerd, waar ze 's nachts nog kon vertrekken.

"Ze is lichtgewond geraakt, alles is relatief gezien in orde", liet ZDF-presentatrice Katrin Müller-Hohenstein vervolgens weten.

Schwanitz pakte in 2014 en 2016 de Europese titel en kroonde zich het jaar ertussen tot wereldkampioene in het kogelstoten. Ze is de favoriet voor de titel bij het EK dat over twee weken van start gaat in Berlijn.